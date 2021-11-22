Source: Russia Federal Space

#Роскосмос22.11.2021 18:00

Уровень иммунизации в Роскосмосе — выше среднероссийского

Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в организациях ракетно-космической промышленности превысил 70 процентов, следует из данных, предоставленных Оперативным штабом Госкорпорации «Роскосмос».

Высокие показатели по количеству прошедших вакцинацию (с учетом переболевших работников) — 75 процентов и выше — в настоящее время показывают ЦНИИмаш, РКК «Энергия», ЦПК им. Ю.А.Гагарина, Российские космические системы, НПО Лавочкина, РКЦ «Прогресс», НПЦ АП и еще пять организаций, входящих в периметр Госкорпорации «Роскосмос».

В центральном аппарате Госкорпорации «Роскосмос» показатель иммунизации превышает 96 процентов.

В России по состоянию на 15 ноября 2021 года средний уровень коллективного иммунитета составил 49%, сообщил ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

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