Т. Гигель: На каждом этапе экологического воспитания ребенка необходим комплексный и целенаправленный подход

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы и перспективы».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета проведения мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в режиме видеоконференции приняла участие во Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы и перспективы».

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Выступление сенатора было посвящено значению экологического воспитания в развитии детей. «Процесс формирования ребенка является комплексным и многогранным и, с точки зрения системного анализа, его надо рассматривать как сложную организационную систему, одним из элементов которой является экологическое воспитание детей и подростков», — сказала парламентарий.

Процесс экологического образования и воспитания в нашей стране осуществлялся постоянно, но в настоящее время он становится одним из определяющих

Татьяна Гигель отметила, что процесс экологического образования и воспитания в нашей стране осуществлялся постоянно, но в настоящее время он становится одним из определяющих, так как только экологически грамотный человек, у которого сформирована культура природолюбия, сможет сохранить природу. «Эти чувства можно и нужно развить в процессе разностороннего экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Конечная цель такого образования — формирование человека с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде, умеющего жить в гармонии с природой».

Парламентарий считает, что на каждом этапе экологического воспитания ребенка необходим комплексный и целенаправленный подход, новые инновационные образовательные инструментарии, технологии и мероприятия.

В качестве одного из таких инновационных инструментариев экологического воспитания и образования детей сенатор предлагает рассматривать Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» по формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия, в которых сейчас принимают участие детские сады и школы 85 субъектов Федерации. Эти проекты были учреждены комитетами Совета Федерации.

Татьяна Гигель рассказала, что в их рамках создана программа тематических мероприятий, которая постоянно корректируется с учетом поиска и всестороннего анализа новых инновационных образовательных технологий, в дошкольных образовательных организациях субъектов Федерации создаются группы Эколят, а в школах – классы Эколят, создаются новые инновационные площадки и тематические программы, разрабатывается всероссийская «Игротека Эколят».

Модератор секции «Инфраструктура детства», руководитель рабочей группы «Инфраструктура детства» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства, ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Алексей Гусев поддержал инициативы Татьяны Гигель по дальнейшему развитию проектов на территории российских регионов с участием в этом процессе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства просвещения России.

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