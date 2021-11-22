Рабочий визит Олега Матыцина в Кировск Мурманской области

Source: Russia Ministry of Sport

20 ноября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил с рабочим визитом город Кировск Мурманской области. Олег Матыцин вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом посетил ряд спортивных объектов города, обсудил со спортсменами и тренерами развитие спорта в регионе, принял участие в открытии горнолыжного сезона на «Большом Вудъявре».

Первым пунктом программы Министра стало посещение лыжного стадиона «Тирвас», где проходила открытая тренировка Всероссийских соревнований «Хибинская гонка» на призы компании «ФосАгро» и Администрации Кировска. Олег Матыцин ознакомился с особенностями спортивного комплекса, пообщался с юными спортсменами и их наставниками.

Также Министру был представлен молодёжно-культурный центр «ДРОЗД» – универсальное пространство для досуга, образовательных мероприятий и занятий спортом, открытое весной этого года при финансовой поддержке компании «ФосАгро». Центр включает в себя четыре спортивных зала, конференц-зал, open space для организации спортивных выставок, восстановительный центр с сауной и центр «Навигатор здоровья», а также тир с оружейной комнатой и профессиональный центр сдачи ГТО.

Далее Олег Матыцин посетил Кировскую школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» было завершено строительство административно-спортивного комплекса и горнолыжного подъёмника для школы. Система искусственного оснежения построена в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». В здании комплекса расположены три спортивных зала (тренажёрный, игровой и батутно-акробатический), а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов.

Инфраструктура Кировской СШОР позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Эта тема в числе прочих была затронута в ходе беседы Олега Матыцина и Андрея Чибиса с тренерами и спортивным активом Кировска. Педагоги и спортсмены обратились к главе Минспорта с предложением сделать школу базой подготовки национальной сборной по горнолыжному спорту.

Олег Матыцин подчеркнул, что в Кировске есть все условия для развития спорта высших достижений. «Здесь уникальные природные условия. Многие страны сейчас ограничены в возможностях из-за того, что нет снега. Здесь есть снег – чистый, натуральный. И Кубок России по горным лыжам, который сейчас проходит здесь, не был бы возможен где-то в других местах, – отметил Министр. – Чтобы готовить сборную, здесь должен быть календарь, должны быть тренеры, чтобы была возможна круглогодичная подготовка. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы с Правительством области эту задачу решим».

Андрей Чибис поблагодарил Олега Матыцина за поддержку и подчеркнул, что современная спортивная инфраструктура Кировска – плод совместных усилий федерального центра, региональной власти и крупного бизнеса. «Действительно, у нас получился из города Кировска спортивный кластер. Чтобы он мог стать центром подготовки наших горнолыжников, мы дополнительно приложим все усилия. Включим это в календарь событий и со своей стороны будем дальше инвестировать. У нас есть задумка – интернат, который был здесь в советские годы, реконструировать, сделать современным, чтобы сюда приезжали ребята со всех уголков страны жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов», – заявил губернатор.

Затем Олег Матыцин и Андрей Чибис приняли участие в открытии горнолыжного сезона 2021/2022. Мероприятия прошло на северном склоне горы Айкуайвенчорр. На площадке у подножия горы воспитанники Кировской СШОР совершили показательный спуск со склона, символически начавший горнолыжный сезон.

«Прекрасный курорт, начало горнолыжного сезона, мы все соскучились по замечательному ощущению снега, которого пока, к сожалению, в нашей центральной части нет. Но здесь мы видим радость у детей, радость у взрослых, что зима вернулась, вернулось счастье почувствовать себя комфортно на лыжных склонах, – отметил Олег Матыцин. – И, конечно, хочу сказать спасибо и Правительству Мурманской области, и компании «ФосАгро» за внимание к спорту, физической культуре и созданию комфортных условий для того, чтобы человек был здоровым. Мы так громко говорим «Спорт должен стать нормой нашей жизни». Здесь я вижу, что спорт – уже норма жизни. Приезжайте в Кировск, получайте радость, занимайтесь спортом, катайтесь на горных лыжах!».

«Очень здорово, что пока в Европе снега нет – у нас снега много. Поэтому я всех поздравляю с открытием горнолыжного сезона, – сказал глава региона Андрей Чибис. – Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, динамика и количество туристов, которые приехали сюда оздоровиться, покататься, зажечься настоящей русской зимой, выросло. И мы уверены, что вырастет и в этом году. Мы для этого вместе всё делаем, чтобы было хорошо и туристам, и, конечно, жителям нашей области, которые после трудовых будней приезжают в Кировск отдыхать, кататься и наслаждаться замечательной природой Мурманской области. На Севере – жить!».

Олег Матыцин и Андрей Чибис вручили самым маленьким лыжникам памятные подарки. Сигналом к старту нового горнолыжного сезона стал красочный фейерверк.

«Большой Вудъявр» – самый высокогорный курорт на Северо-Западе России, который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны. Здесь имеются подготовленные трассы любого уровня сложности – от «зелёных» для новичков до «чёрных» для профессионалов общей протяжённостью 30 км. 16 из 25 трасс «Большого Вудъявра» имеют искусственное освещение, что позволяет лыжникам пользоваться услугами курорта даже в полярную ночь в декабре и январе. Также он оборудован современной гондольно-кресельной канатной дорогой.

С использованием материалов Министерства информационной политики Мурманской области

Пресс-служба Минспорта России

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