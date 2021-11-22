Пётр Бобылев: «У России и ОАЭ есть значительный энергетический потенциал по сотрудничеству в сфере водородной энергетики»

Source: Russia Ministry of Energy

Дубай, 22 ноября. – Пётр Бобылев и исполнительный директор Mubadala, глава организационного комитета Глобального саммита по производству и индустриализации Бадр Аль Олама обсудили перспективы сотрудничества между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере энергетики на GMIS-2021.

«Российская Федерация и ОАЭ обладают всеми возможностями для того, чтобы стать одними из лидеров в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка и обеспечении эффективного энергетического перехода», – отметил Замминистра.

Стороны обсудили также важность развития сотрудничества в сфере водородной энергетики в рамках Рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики с отдельной подгруппой по водороду. Предложение по её созданию было прописано в Декларации о намерениях между Минэнерго России и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

«У наших стран есть значительный энергетический потенциал по сотрудничеству в сфере водородной энергетики: генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура. Надеюсь, нам удастся перевести зафиксированные в Декларации о намерениях положения в практическую плоскость, чтобы оказывать содействие в работе по линии наших компаний», – подчеркнул Пётр Бобылев.

Также Пётр Бобылев пригласил Бадра Аль Оламу принять участие в юбилейном 25-м заседании Мирового энергетического совета, которое пройдёт в г. Санкт-Петербурге в 2022 г.

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