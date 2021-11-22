Пётр Бобылев выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS — 2021

Source: Russia Ministry of Energy

Дубаи, 22 ноября. – Пётр Бобылев в ходе глобального саммита по производству и индустриализации GMIS — 2021 выступил на сессии «Энергия как услуга». Замминистра рассказал, что после непростого периода, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, в мировой экономике растёт энергопотребление. «Потребление электроэнергии будет продолжать расти. К 2050 году объёмы мирового потребления увеличатся на четверть. В России в этом году мы планируем выработать более 1,1 трлн кВт.ч, а к 2050 достигнуть около 1,5 трлн кВт.ч», – рассказал он. Пётр Бобылев отметил, что перед мировой энергетикой и промышленностью стоит серьезный вызов, связанный с климатической повесткой, в частности со сдерживанием роста температуры на планете, снижением выбросов парниковых газов и увеличением объёмов их поглощения. «С одной стороны, мы работаем над достижением цели устойчивого развития N 13 – борьба с изменениями климата и целью N 12 – ответственное потребление и производство, с другой – нам необходимо выполнять цель N 7 – недорогая и чистая энергия. Важно, чтобы эти цели не противоречили, а дополняли друг друга», – сказал он. Эффективное осуществление приоритетной политики энерго- и ресурсосбережения с учетом комплексного характера глобальной проблемы «4 Э» (энергетика-экология-экономика-энергосбережение) предполагает синхронизацию усилий всех государств на международном треке.

Замминистра также рассказал, что в России достаточно энергоэффективный и климатоориентированный энергобаланс. «На сегодняшний день 41% электроэнергии мы производим на атомных электростанциях, гидроэлектростанциях, активно развиваем солнце- и ветрогенерацию. 46% вырабатываем на природном газе – самом чистом из всех видов первичных углеводородов и 13% на угле», – пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что поручения Президента и Правительства России нацелены на экологизацию производств, цикличную экономику и снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий топливно-энергетического комплекса.

Пётр Бобылев отметил, что на сегодняшний день в мире каждый пятый человек не имеет доступа к потреблению электроэнергии. В этой связи особую значимость приобретает энергоэффективность.

Минэнерго России намерено синхронизировать с зарубежными коллегами усилия в данном направлении, в том числе посредством обмена современными технико-технологическими решениями.

«Производство, транспортировка и потребление должны быть более энерго- и ресурсоэффективными. В целом, это не отдельное направление, а большая часть как климатической повестки, так и экологичного обеспечения энергией», – сказал он.

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