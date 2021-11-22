О. Хлякина провела дистанционный прием граждан в Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

Все обращения жителей региона будут находиться на контроле до принятия по ним окончательных решений, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области провела дистанционный прием граждан в регионе.

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В беседе с сенатором одна из заявительниц сообщила о нехватке медицинских работников в сельской местности: шесть сел обслуживают две медсестры и один фельдшер, которым сложно справляться с таким объемом работы.

Оксана Хлякина отметила, что в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые стимулируют врачей работать в сельской местности. «Решение этого вопроса возьму на особый контроль, направим запросы в медицинские вузы для привлечения молодых специалистов. Сельские жители должны иметь возможность получать качественную и своевременную медицинскую помощь», — подчеркнула парламентарий.

В ходе приема житель г. Липецка обратился с вопросом об оформлении группы инвалидности. Сенатор объяснила порядок действий, необходимых для оформления, и помогла корректно заполнить заявление.

Ряд вопросов касался записи на вакцинацию, на прием к узким специалистам в поликлиниках, правил оформления электронного больничного листа и др.

«Каждый вопрос, поднятый сегодня гражданами, был детально рассмотрен. Все обращения будут находиться на контроле до принятия по ним окончательных решений», — подвела итоги мероприятия Оксана Хлякина.

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