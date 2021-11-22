Одобрен переход на налоговый мониторинг 12 компаний Группы «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 ноября 2021, 19:25

Федеральная налоговая служба (ФНС) России одобрила переход с 1 января 2022 года на налоговый мониторинг еще 12 компаний Группы «Газпром».

Соответствующие решения инспекций ФНС получили: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром флот», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Таким образом, с 2022 года общее количество компаний Группы, включенных в систему налогового мониторинга, вырастет до 36.

Справка

Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.

Позволяет налоговому органу в режиме реального времени проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика. В свою очередь, организация получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок.

Управление информации ПАО «Газпром»

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