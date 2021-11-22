Н. Журавлев: Наш законопроект ужесточает правила выдачи микрозаймов с целью защиты прав граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается снизить максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области внёс законопроект о внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

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Соавторами документа стали председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области и заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики депутаты Государственной Думы.

Предусматривается снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по микрозаймам в день, а также максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) и максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа), выданного микрофинансовой организацией, сроком до года

Николай Журавлев отметил, что законопроект подготовлен в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг. Предусматривается снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по микрозаймам в день, а также максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) и максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа), выданного микрофинансовой организацией, сроком до года.

«Последовательное снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам продемонстрировало свою эффективность с момента вступления указанных ограничений в силу. Было отмечено снижение количества жалоб на деятельность микрофинансовых организаций за 2020 и снижение объемов выданных займов «до зарплаты», — сказал Николай Журавлев.

По его словам, в 2021 году сектор МФО адаптировался к регуляторным требованиям, компании начали формировать «длинные» продуктовые линейки и выдавать более длинные займы в сегменте среднесрочных.

Парламентарий указал, что по‑прежнему отмечается значительный рост закредитованности населения, в связи с чем разработан указанный законопроект.

Как отметил сенатор, в среднем в год заключается порядка 35 млн договоров по ставке в диапазоне 0,8–1 процента в день. При установлении ограничения в 0,8 процента в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд руб. в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан.

В целях обеспечения достаточного времени для адаптации бизнес-моделей профессиональных кредиторов к новым требованиям предлагается установить 90-дневный срок вступления в силу законопроекта, за исключением положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, которое вступает в силу 1 июля 2022 года.

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