М. Павлова обсудила вопросы развития территорий опережающего социально-экономического развития Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «круглом столе» «Закрытые города — открытые возможности в целях развития».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития».

На мероприятии обсуждались вопросы поддержки предпринимательских инициатив и улучшения инвестиционного климата в Челябинской области, внедрения регионального инвестиционного стандарта, повышения клиентоориентированности и конкурентных преимуществ закрытых атомных городов для ведения бизнеса и инвестирования.

Маргарита Павлова обратила внимание на перспективы ЗАТО при использовании преференций территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Проекты ТОСЭР, созданные в городах присутствия «Росатома», приносят дополнительные эффекты, позволяющие выстраивать экономическое и инжиниринговое взаимодействие между резидентами и предприятиями, входящими в Госкорпораци

«Проекты ТОСЭР, созданные в городах присутствия «Росатома», приносят дополнительные эффекты, позволяющие выстраивать экономическое и инжиниринговое взаимодействие между резидентами и предприятиями, входящими в Госкорпорацию. Закрытые административно-территориальные образования, совмещенные с территориями опережающего развития, видятся органами государственной власти региона как точки роста», — отметила сенатор.

Заседание «круглого стола» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Заседание «круглого стола» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Заседание «круглого стола» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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Маргарита Павлова в рамках работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Закрытые города — открытые возможности в целях развития»

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В мероприятии участвовали руководители Фонда развития промышленности Челябинской области, главы ЗАТО, регионального центра «Мой Бизнес», представители Департамента поддержки новых бизнесов «Росатома», а также более 30 региональных компаний и бизнес-объединений, реализующих проекты на территориях опережающего социально-экономического развития.

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