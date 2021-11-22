К. Косачев: Государству и обществу необходимо координировать усилия в профилактике распространения ксенофобии

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее».

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Конференция организована Российским еврейским конгрессом при поддержке МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ, правительства Москвы.

Константин Косачев подчеркнул важность координации действий государственных органов и общественности в профилактике распространения ксенофобии в СМИ и киберпространстве.

При этом он обратил внимание на проблемы, с которыми сталкивается русскоязычное население бывших союзных республик, прежде всего, в странах Балтии и на Украине. Константин Косачев считает, что на этом направлении явно «не дорабатывают» Совет Европы и ОБСЕ, призванные заниматься правами национальных меньшинств на европейском пространстве.

Вице-спикер СФ не видит иных возможностей для противостояния рецидивам уродливых явлений прошлого – расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и антисемитизму – кроме опоры на общие институты и на общие правила и подходы.

Константин Косачев выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее»

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Константин Косачев выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее»

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Константин Косачев выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее»

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Константин Косачев выступил на Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее»

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Московская международная конференция по борьбе с ксенофобией, антисемитизмом и другими видам нетерпимости, единственное мероприятие по этой тематике, которое проводится на постсоветском пространстве, и одна из ведущих подобных площадок в мире.

Третий форум, как и два предыдущих, основан на аналитических документах авторитетных российских и зарубежных научных центров и призван максимально расширить круг обсуждаемых проблем, отвечая на нарастающие вызовы времени, — рост расизма, исламо- и иные фобии – в целях объединения усилий по противодействию этим угрозам.

В мероприятии приняли участие эксперты в области противодействия ксенофобии, представители государственных органов, научных учреждений, СМИ, общественные и религиозные деятели.

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