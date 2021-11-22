Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2022.11.2021 14:08

Корабль «Союз МС-20» на заправочной станции

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» к полету на Международную космическую станцию по контракту с компанией Space Adventures. Сегодня, 22 ноября 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса приступили к проведению заправочных операций.

Корабль был доставлен на заправочно-нейтрализационную станцию площадки № 31 для заправки комбинированной двигательной установки сжатыми газами и компонентами топлива. После завершения заправочных операций корабль вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для проведения заключительного этапа подготовки к пуску.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-20» входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года.

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