Е. Алтабаева и Е. Писарева посетили с рабочей поездкой международный детский центр «Артек»

Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы приняли участие в «круглом столе», посвященном защите интересов и прав детей.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и член Комитета СФ Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области посетили международный детский центр «Артек» с рабочей поездкой. Сенаторы приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России».
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Как отметила Екатерина Алтабаева, поездка стартовала накануне Всемирного дня ребенка, поэтому основное внимание было уделено обеспечению прав юных граждан и их защите. Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения интересов детей в сферах образования, здравоохранения, а также совершенствования современного законодательства о защите семьи и детства.
Сенатор рассказала, что вопросы защиты детства являются одними из центральных в работе Совета Федерации.
Екатерина Алтабаева заметила, что за последние годы инфраструктура «Артека» серьезно изменилась. «Появились новые образовательные площадки, школа, где можно учиться круглый год, и современные спортивные сооружения. «Артек» развивается и прирастает новыми пространствами. Это очень позитивные изменения».
У современного артековца есть позиция настоящего гражданина нашей страны, который стремится быть честным, ответственным, мужественным
Как подчеркнула Елена Писарева, у современного артековца есть позиция настоящего гражданина нашей страны, который стремится быть честным, ответственным, мужественным.
Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек» и приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек» и приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Елена Писарева провела встречу с артековцами
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Екатерина Алтабаева провела встречу с артековцами
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек» и приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек»
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Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек» и приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России»
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Екатерина Алтабаева и Елена Писарева посетили международный детский центр «Артек» и приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей в современной России»
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В ходе поездки сенаторы осмотрели объекты инфраструктуры международного детского центра, современные корпуса, столовые, спортплощадки и комплекс «Артек-Арена». Они также ознакомились с образовательными программами Артека» и программой обучения советников директоров школ по воспитательной работе.