Е. Алтабаева: Активная работа налоговых органов Севастополя позволяет увеличивать доходы бюджета и реализовывать региональные программы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления федеральной налоговой службы России по городу Севастополю.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления федеральной налоговой службы России по региону.

Динамика развития севастопольских налоговых органов в российском правовом поле впечатляет. Управление ФНС по городу Севастополю полностью справилось с задачами, которые ставил федеральный центр

«С момента возвращения Севастополя и Крыма в Российскую Федерацию прошло почти восемь лет. Динамика развития севастопольских налоговых органов в российском правовом поле впечатляет. Управление ФНС по городу Севастополю полностью справилось с задачами, которые ставил федеральный центр», — отметила в своем выступлении Екатерина Алтабаева.

Сенатор подчеркнула, что за прошедшие годы проделана большая работа по становлению налоговой системы, соблюдению законодательства в борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями. «У нас работает сервисная система, которая практически исключает очередь налогоплательщиков, построены партнерские отношения с бизнесом».

В ходе заседания были подведены итоги работы ведомства за девять месяцев 2021 г. и обозначены задачи на будущее.

«За девять месяцев этого года налоговые органы обеспечили поступление налогов в консолидированный бюджет страны на сумму 14,9 миллиардов рублей. Это на 21 процент превышает прошлогодние показатели. Поступления в федеральный бюджет возросли на 13 процентов, а в бюджет Севастополя — на 25 процентов», — сказала Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления федеральной налоговой службы России по региону

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления федеральной налоговой службы России по региону

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Расширенное заседание коллегии Управления федеральной налоговой службы России по Севастополю

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева вручила Благодарственное письмо Совета Федерации сотруднику Управления ФНС Сергею Осадчему

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Екатерина Алтабаева вручила Благодарственное письмо Совета Федерации сотруднику Управления ФНС Сергею Осадчему

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Парламентарий отметила, что это заслуга коллектива регионального налогового ведомства. «Активные действия налоговых органов позволяют увеличивать доходную часть бюджета, что, в свою очередь, дает возможность реализовывать программы, в том числе обеспечивающие социальные нужды жителей города».

Сенатор поздравила севастопольских налоговиков с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов РФ. За особые заслуги и высокий профессионализм сотруднику Управления ФНС Сергею Осадчему вручено Благодарственное письмо Совета Федерации.

В мероприятии участвовали спикер севастопольского парламента Владимир Немцев, заместитель губернатора города Алексей Парикин.

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