Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Конференция22.11.2021 02:31

В ЦПК завершила работу XIV Международная научно-практическая конференция

В Центре подготовки космонавтов завершила свою работу XIV Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые полеты в космос». На протяжении трех дней российскими и иностранными специалистами, космонавтами, учеными, экспертами и инженерами обсуждались темы, связанные с актуальными вопросами профессиональной деятельности космонавтов.

Конференция в ЦПК проходит каждые два года и привлекает к общению как опытных специалистов, так и молодежную аудиторию. Символично, что в этот раз мероприятие прошло в год празднования юбилея первого полета человека в космос — события, давшего мощный импульс для научного исследования космического пространства и его практического освоения человеком.

На площадках девяти секций в течение трёх дней выступили 75 специалистов из организаций ракетно-космической, авиационной отраслей, вузов и институтов РАН. В мероприятии также приняли участие зарубежные ученые и специалисты.

К открытию конференции выпущен сборник материалов, который будет загружен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — библиографическую базу данных научных публикаций российских учёных. В последующем организаторы мероприятия выберут наиболее интересные доклады, которые будут опубликованы в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос».

Одна из приоритетных тем конференции была связана с задачами научно-прикладных исследований, выполняемых космонавтами. В настоящее время космонавты работают на станции в качестве испытателей. При выполнении будущих полетов станет очень актуальна роль космонавта как ученого с широким спектром задач при проведении экспериментов и на существующих, и на перспективных пилотируемых космических средствах. В связи с этим акцент в обсуждениях также был сделан на тему отбора, подготовки и послеполетной реабилитации тех специалистов, чья деятельность на борту будет связана с выполнением профессиональных исследований в разных областях науки. Особое внимание было уделено роли космонавта-ученого в перспективных полетах в дальний космос.

Всего на конференции было представлено более 200 докладов, каждый из которых содержал интересные предложения и полезные идеи о том, в каком направлении нужно развиваться и работать, чтобы подготовка к космическим полетам шла в ногу со временем и даже опережала его.

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