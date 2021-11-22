В Совете Федерации рассмотрели вопросы развития семейного предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

И. Абрамов провел «круглый стол» о перспективах законодательного закрепления понятия «семейный бизнес».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области провел «круглый стол», посвященный вопросам развития семейного предпринимательства и перспективам законодательного закрепления понятий «семейная компания» и «семейный бизнес».

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«Вопрос развития семейного бизнеса на слуху, обсуждается на разных площадках. Президент России высказывался о необходимости развития такого направления. Есть соответствующее поручение Правительству. Но для нашего Комитета это новая тема», — сказал сенатор.

По его словам, опыт европейских стран свидетельствует, что семейные предприятия — гибкий сегмент экономики, который является одним из факторов обеспечения стабильности и социально-экономического роста.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова представила доклад об инициативах ТПП и существующих проблемах. По ее словам, важно, чтобы семья была источником развития и источником дохода. «Мы провели аналитику по всем регионам. 74 процента малого и среднего бизнеса – это семейные компании. Причем большинство компаний – это первое поколение, но есть и второе, и третье поколение, то есть практически весь малый и средний бизнес в стране – это семейные компании».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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По ее словам, понятия «семейная компания» и «семейный бизнес» нуждаются в законодательном закреплении.

В ходе обсуждения также была отмечена необходимость выработки четких механизмов и процедур передачи управления и владения бизнесом, решения проблемы дробления бизнеса и аффилированности.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, органов исполнительной власти Республики Башкортостан, Кемеровской, Нижегородской и Рязанской областей, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и экспертного сообщества.

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