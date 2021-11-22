В Минспорте России состоялась презентация текбола

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 ноября, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась презентация текбола. Её провели руководители Международной федерации текбола.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Международной федерации текбола Габор Боршаньи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Норберт Конкой, руководитель направления Восточная Европа Международной федерации текбола Иштван Добреи, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни, советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин.

«Текбол успешно и динамично развивается во всём мире, собирая всё больше и больше поклонников. Этот спорт прекрасно развивает реакцию, координацию, точность и ловкость, – отметил Олег Матыцин. – Популярности текбола будет, безусловно, способствовать проведение соревнований. В декабре в Польше состоится уже четвёртый Чемпионат мира по текболу. Мы рассчитываем, что в скором времени в России появится федерация текбола, и мы станем частью большой семьи текбола и сможет принять у себя различные соревнования международного уровня. Уверен, сегодняшнее мероприятие послужит ещё одним этапом укрепления двусторонних отношений Венгрии и России и будет способствовать развитию тэкбола».

«Официальные федерации текбола есть уже в 120 странах. Мы надеемся, что скоро такая федерация появится и в России, – заявил Габор Боршаньи. – Мы работаем над тем, чтобы текбол был представлен в официальной программе Европейских игр 2023 года в Польше. В следующем году запланировано более 100 соревнований по текболу в мире. Надеемся, что на наших соревнованиях скоро будут блистать и спортсмены из России. В следующем году мы хотели бы провести в Москве официальный турнир по текболу».

«Наша цель – чтобы текбол в ближайшем будущем стал олимпийской и паралимпийской дисциплиной», – подчеркнул президент Международной федерации текбола.

Габор Боршаньи сообщил, что Международная федерация подарит всем московским вузам, а также подведомственным спортивным вузам Минспорта столы, инвентарь и обучающие материалы для игры в текбол.

В ходе мероприятия спортсмены из Венгрии продемонстрировали игру в текбол и другие виды тек-спорта. К ним присоединились Олег Матыцин, Габор Боршаньи и Алексей Смертин.

Текбол был создан в Венгрии в 2014 году Габором Боршаньи и Виктором Хусаром. Для игры в текбол используется изогнутый стол и мяч, похожий на футбольный, по которому разрешено ударять любой частью тела, кроме рук.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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