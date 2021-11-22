В Минспорте России наградили регионы – победителей и призёров соревнований по боевым искусствам в рамках V летней Спартакиады молодёжи России 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 ноября, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей и призёров в трех группах общего зачёта спортивных соревнований по боевым искусствам в рамках V летней Спартакиады молодёжи России 2021 года

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В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель Министра спорта Одес Байсултанов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов, руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, руководители общероссийских спортивных федераций по видам единоборств.

Соревнования по боевым искусствам в рамках V летней Спартакиады молодёжи России 2021 года прошли с 21 по 27 сентября в поселке Витязево (Краснодарский край). В программу были включены шесть видов спорта: айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, тхэквондо (ИТФ), ушу. В них приняли участие 1117 человек из 72 субъектов Российской Федерации.

В финальных соревнованиях было разыграно 85 комплектов медалей: 28 комплектов в ушу, 19 – во всестилевом каратэ, 12 – в киокусинкай, по 10 комплектов в джиу-джитсу и тхэквондо (ИТФ), шесть – в айкидо.

Руководителям (или их заместителям) органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, которые заняли призовые места в трёх группах общего зачёта соревнований по боевым искусствам, были вручены Кубки и Благодарственные письма Министра спорта Российской Федерации.

Итоги командного зачёта соревнований по боевым искусствам в рамках V летней Спартакиады молодёжи России 2021 года:

I группа – численность населения субъектов Российской Федерации 2 миллиона человек и более

1 место – Москва

2 место – Санкт-Петербург

3 место – Московская область

II группа – численность населения субъектов Российской Федерации до 2 миллионов человек

1 место – Тверская область

2 место – Белгородская область

3 место – Рязанская область

III группа – численность населения субъектов Российской Федерации до 1 миллиона человек

1 место – Республика Бурятия

2 место – Ивановская область

3 место – Республика Карелия

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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