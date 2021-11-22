В. Матвиенко: «Дорога жизни» блокадного Ленинграда превратилась в настоящую «Дорогу памяти»

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель СФ приняла участие в мероприятии, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея «Прорыв блокады Ленинграда».
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области. Мероприятие приурочено к 80-летию открытия «Дороги жизни» 22 ноября 1941 года, связавшей блокадный Ленинград с «большой землей» по льду Ладожского озера.
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Поисковые работы в Кировском районе Ленинградской области проводятся по поручению Председателя Совета Федерации. Грузовой автомобиль ГАЗ-АА был поднят со дна Ладожского озера в октябре 2020 года, отреставрирован и установлен в качестве памятника.
«Сегодня особенный, памятный день для города-героя Ленинграда и для всей нашей большой страны. Ровно 80 лет назад по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград прошли первые автомобили с продовольствием. Я думаю, очень символично, что именно сегодня мы передаём в экспозицию музея «Прорыв блокады Ленинграда» грузовой автомобиль-полуторку, поднятый со дна Ладожского озера усилиями наших поисковиков», — сказала Председатель СФ.
Она отметила, что, несмотря на своё изначально гражданское назначение, этот автомобиль стал одним из признанных символов Великой Отечественной войны. «Переоценить вклад скромной труженицы-полуторки в дело Победы невозможно. Боевая летопись этих прославленных автомашин наполнена множеством героических страниц. Но главная из них, несомненно, связана с «Дорогой жизни».
Благодаря этой «машине-солдату» с территории «Большой земли» в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек – детей, женщин
Благодаря этой «машине-солдату» с территории «Большой земли» в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек – детей, женщин, спасти их от голода, холода, вражеских бомб и снарядов, рассказала Валентина Матвиенко. «Каждый рейс по этой дороге был настоящим подвигом. Нужно было преодолеть десятки километров ледяной пустыни – абсолютно открытого пространства, где невозможно укрыться от обстрелов и бомбардировок. Но, несмотря ни на какие риски, автомобильные колонны день за днём отправлялись в Ленинград, а по пути их встречала табличка с пронзительным напоминанием: «Каждая полуторная машина везёт продовольствие на 10 тысяч пайков, на 10 тысяч человек. Водитель, спасай эти жизни!».
Мысль о том, что их ждут, что они не могут подвести, вновь и вновь сподвигала шофёров садиться за руль и делать всё от себя зависящее, чтобы эти жизни спасти, сказала спикер СФ. «Каждый рейс мог стать последним. Лёд часто не выдерживал, и машины уходили под воду вместе с водителями. Такая судьба постигла и эту полуторку. Она провела под водой долгих восемьдесят лет, чтобы сегодня предстать перед нами уже в качестве мемориала благодарности нашим героическим предкам».
Можно сказать, что она возвращается в строй, только теперь ей предстоит выполнять не боевые, а воспитательные задачи – нести эстафету памяти, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась нам наша Победа, подчеркнула Председатель СФ. «За историей каждой прошедшей по льду Ладоги полуторки – судьбы инженеров и водителей, солдат и офицеров, простых ленинградцев и тружеников тыла – всех, кто помогал городу преодолеть тяготы войны и выстоять в то страшное время. Сегодня мы отдаём дань памяти каждому из них, воспеваем их бессмертный подвиг и сквозь годы благодарим за то, что они подарили нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить и чтить великое поколение победителей!».
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Андрей Кутепов и Виктор Бондарев
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Телемост, посвященный установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Телемост, посвященный установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Лилия Гумерова
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Лилия Гумерова
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Телемост, посвященный установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Телемост, посвященный установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в телемосте, посвященном установке легендарной «Полуторки» на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ДрозденкоАлександр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области рассказал о работе, проводимой в регионе по увековечиванию памяти блокадников, ветеранов войны. Он проинформировал, что 9 мая следующего года будет открыт еще один музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево, в которой находился путевой пункт для водителей «Дороги жизни». «Мы приняли решение создать там музей, который назовем «Лица дороги жизни», посвященный людям, которые работали на этой дороге: водителям, регулировщицам, зенитчикам, врачам и многим другим, благодаря которым сохранялась «Дорога жизни», которая спасала Ленинград».
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга все истории защитников города – героические. «Слова памяти и благодарности нашим летчикам, стрелкам, Военно-морскому флоту, которые отстаивали дорогу жизни». Губернатор отметил решения, которые приняты на федеральном и региональном уровне в поддержку ветеранов и блокадников.
«Сегодня мы вновь говорим спасибо нашим дорогим блокадникам, ветеранам, всем бойцам Красной Армии и труженикам тыла – всем, кто пережил войну и может рассказать нам правду о ней, всем, кто ценой собственной жизни отстоял нашу Родину», — сказала Валентина Матвиенко.
По ее мнению, благодаря большой работе по сохранению подвига ленинградцев «Дорога жизни» не исчезла, а превратилась в настоящую «Дорогу памяти», «Дорогу бессмертия».
Председатель СФ высказала слова благодарности руководству Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Министерству обороны, поисковикам, реставраторам, музейным работникам – всем, кто посвятил свою жизнь изучению истории Великой Отечественной войны. «Благодаря вам мы по крупицам восполняем пробелы и составляем полную картину событий тех лет. Это важнейшее условие подлинного патриотического воспитания будущих поколений наших граждан».
Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан проинформировала о проведении Всероссийского конкурса детского рисунка «Полуторка» и флешмоба, посвященного 80-летию «Дороги жизни». «Лучшие рисунки будут представлены в январе на выставке в Совете Федерации, лучшие видеоролики покажут в музее «Прорыв блокады Ленинграда», итоги конкурса и флешмоба будут объявлены 27 января – в День снятия блокады Ленинграда», — сказала Лилия Гумерова.
В мероприятии участвовали председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, координатор работы поисковых отрядов Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области заместитель Министра обороны РФ Геннадий Жидко, блокадники, ветераны Великой Отечественной войны, представители поисковых организаций.