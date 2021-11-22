Встреча с руководителем ФНС Даниилом Егоровым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Даниил Вячеславович, как работа идёт, как план выполняется? Важнейший вопрос.

Д.Егоров Егоров Даниил ВячеславовичРуководитель Федеральной налоговой службы : Здравствуйте, Владимир Владимирович!

У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам. Учитывая, что ФНС является администратором 80 процентов всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды, конечно, нам главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система. Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 триллиона, что плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы всё равно наблюдаем существенный рост.

Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс семь триллионов рублей.

В.Путин: По сравнению с прошлым годом?

Д.Егоров: По сравнению с прошлым годом, да, Владимир Владимирович. Поэтому в целом показатели очень неплохие. Это как экономика, так и рост цен на углеводороды, на металлы – всё вместе, конечно, создало эффект, и плюс эффект от налогового администрирования.

При этом если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов.

В.Путин: То есть это косвенный показатель роста реальных доходов?

Д.Егоров: Да, совершенно верно. И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате.

Мы, кстати, и в этом году тоже участвуем в помощи: мы являемся администратором по выплате субсидий по Вашему поручению, с ноября уже программа заработала. Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 миллиардов рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше одного миллиона 700 тысяч человек.

В.Путин: Хорошо. Давайте пообсуждаем узкие вопросы. Пожалуйста.

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