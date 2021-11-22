Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы законодательного регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных единиц.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Кислов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Дмитрий Кузьмин

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Андрей Кислов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Елена Зленко

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Экологическая политика Российской Федерации в части законодательного регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных единиц» (в рамках реализации Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов»).

Провел мероприятие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

«Эта дискуссия особенно актуальна и посвящена важнейшим изменениям в области климатического регулирования как на международной арене, так и в России», – отметил сенатор. С 2018 года Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет парламентский контроль государственной политики в области регулирования климатической повестки России и принимает участие в формировании базовой архитектуры государственного регулирования в этой сфере, подчеркнул он.

Геннадий Орденов напомнил, что неделю назад закончилась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября было принято новое соглашение, регламентирующее обязательства стран-участниц. Конференция особенно важна тем, что на ней были подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписания Россией Парижского соглашения 22 апреля 2016 г. «Ключевая задача Конференции — завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения, в том числе статьи 6, где прописаны рыночные и нерыночные механизмы реализации мер по противодействию изменению климата, включая систему обращения квот на выбросы парниковых газов (ПГ) и условия проектной деятельности по снижению эмиссии ПГ», — сказал парламентарий.

По словам Геннадия Орденова, в результате переговоров по статье 6 были достигнуты договоренности по ряду элементов. Речь идет о правилах передачи углеродных единиц между странами с участием частного сектора. Благодаря проектному механизму бизнесу предоставлен доступ к участию в централизованном рынке углеродных единиц под эгидой ООН, доступных для использования в счет добровольных вкладов государств.

Также сенатор обратил внимание на учет особенностей лесных проектов в механизмах статьи 6, для которых предусмотрена возможность более длинных периодов выпуска углеродных единиц (вплоть до 45 лет в зависимости от видов насаждений, по сравнению с 15 годами для других типов проектов). И наконец, технологическая нейтральность проектных механизмов. Иными словами, учет результатов сокращений вне зависимости от использованной технологии или типа проекта (сокращение или поглощение), подчеркнул законодатель.

Наша задача на ближайшее время состоит в том, чтобы гармонизировать систему добровольной реализации климатических проектов и регионального квотирования выбросов России с международными механизмами

«Наша задача на ближайшее время состоит в том, чтобы гармонизировать систему добровольной реализации климатических проектов и регионального квотирования выбросов России с международными механизмами», — отметил парламентарий.

«Сейчас важно пустить в работу подготовленные проекты подзаконных актов, необходимых для того, чтобы федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» заработал», — считает Геннадий Орденов.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнула, что в настоящее время в Российской Федерации идет процесс формирования «зеленой» экономики и становления системы, обеспечивающей привлечение финансовых ресурсов в проекты устойчивого «зелёного» развития. Сенатор рассказала о тех мероприятиях, которые провел профильный Комитет СФ в последнее время по этой тематике. В частности, в рамках мероприятий IX Невского Международного экологического конгресса состоялся круглый стол «Зеленые финансы: как мобилизовать ресурсы на экологическую модернизацию». Экологическая повестка заняла одно из центральных мест на состоявшемся в октябре этого года третьем Евразийском женском форуме, отметила парламентарий.

Она указала, что в 2021 году был принят целый ряд документов, определяющих правила, по которым в России будет функционировать система реализации климатических проектов и рынок углеродных единиц.

Елена Зленко подчеркнула, что для стимулирования уменьшения негативного воздействия на окружающую среду компаний, работающих в России, необходимо проработать вопрос о возможности внесения изменений в отечественное законодательство в части мер государственной поддержки, а именно инструментов экономического стимулирования и инструментов финансирования для устойчивого «зеленого» развития.

В связи с тем, что необходимо вносить изменения в законодательство, в частности, изменения в Налоговый Кодекс, нормативные акты Банка России, Минфина России, есть необходимость активного взаимодействия сенаторов, федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, банковского сообщества, предложила парламентарий.

Член Комитета СФ по международным делам Григорий Рапота РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области обозначил основные темы в рамках проблематики заседания, на которые следует обратить особое внимание. По его мнению, в мире пока нет единой позиции и общего осмысления в области регулирования климата. При этом Григорий Рапота отметил, что, к сожалению, формирование повестки дня в этой сфере идет от стран Западной Европы.

Как считает член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области что в связи с принятием Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» и подготовкой подзаконных актов очень важно, чтобы в ходе разработки этих документов были внимательно просчитаны и оценены последствия для региональных и местных бюджетов. «Нельзя допустить, чтобы эти решения повлияли на замедление темпов социально-экономического развития субъектов РФ в случае вероятного влияния углеродного сбора на рост тарифов на электро- и теплоэнергию. Это, в свою очередь, потребует увеличения затрат бюджетов всех уровней на финансирование объектов социальной и бюджетной сферы. Возможный рост цен, в том числе, на нефтепродукты, может существенно замедлить темпы социально-экономического развития регионов и грозить снижением инвестиционной активности», — подчеркнул Сергей Березкин.

Председатель Российского экологического общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов подчеркнул важность создания прозрачной, объективной системы оценки результатов климатических проектов. Он также считает необходимым усилить международный трек в рамках «зеленой дипломатии».

В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств проинформировали о результатах разработки нормативно-правовой базы в области климатического регулирования. Также состоялся обмен мнениями по принятым нормам и соглашениям в этой сфере, в том числе на принятое соглашение конференции ООН, а также на планируемые изменения, которые разрабатываются сейчас.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия сенаторы Российской Федерации, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерство энергетики РФ, Рослесхоза, профессионального и экспертного сообщества.

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