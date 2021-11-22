Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Арктика-М22.11.2021 12:00

«Арктика-М» и первые открытия

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подвел итоги первых пяти месяцев работы на орбите уникального гидрометеорологического спутника дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» № 1. Космический аппарат со съемочной аппаратурой РКС открыл новые возможности для наблюдения за изменениями погоды на планете, экологическому мониторингу, исследованию солнечной активности, контролю арктических территорий и решению других глобальных задач.

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Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин: «Мы не так часто можем с гордостью сказать, что Россия сделала проект, который существует впервые в мире. „Арктика“ — именно тот случай, где мы были первыми. Получаемая с „Арктики“ информация — уникальна. Теперь у нас появилась возможность наблюдать все полярные районы с периодичностью 15 минут, ничего подобного раньше не было».

«Арктика-М» наблюдает всю площадь Сибири с периодичностью в четверть часа. Эти данные могут использоваться для оперативного анализа и прогнозирования эволюции лесных пожаров в регионе, повышения ресурсоэффективности их тушения.

Юрий Гектин: «Климат Земли зависит от погоды в Арктике. Движение льдов, изменения снежного покрова, параметры арктических ветров — впервые в мире „Арктика-М“ получила эти данные, необходимые для построения климатической карты нашей планеты, создания глобальных моделей, определяющих развитие климата. Спутник находится на уникальной высокоэллиптической орбите, что позволяет вести съемку с расстояния 30-40 тысяч км над Землей общей продолжительностью 6 часов в сутки, наблюдать формирование облачности, атмосферные, аэрозольные изменения, количество загрязнений в воздухе и многие другие процессы. Это новое слово в гидрометеорологии».

Первичная радиометрическая и геометрическая обработка информации со спутника проводится непосредственно в МСУ-ГС-М с помощью собственных вычислительных средств и алгоритмов. Далее полученный цифровой поток поступает в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где объединяется в единый цифровой поток со служебной информацией от бортового командного устройства и целевой информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ). Затем информация поступает в бортовой радиотехнический комплекс (БРТК-ВЭ) и передается на наземные пункты приема и обработки данных, где проходит несколько стадий обработки и поступает наземным потребителям. Участвующие в обработке системы разработаны и изготовлены в РКС.

Юрий Гектин: «Уже сегодня спутник ведет круглосуточный всепогодный мониторинг вулканической обстановки в Северном полушарии Земли. Сверхвысокая температурная чувствительность съемочной аппаратуры позволяет наблюдать термические процессы в раскаленном кратере вулкана размером всего несколько десятков метров. Мы видим горячее пятно внутри вулкана Этна на Сицилии. Его размер — десятки метров. С орбиты его прекрасно видно».

Уникальный гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-ВЭ на борту «Арктики-М» измеряет значения магнитного поля Земли, космические потоки электронов и протонов. Приборы этого комплекса созданы РКС, они будут проводить мониторинг характеристик околоземной среды при солнечных вспышках и геомагнитных бурях, которые влияют на распространение радиоволн, работу промышленных и энергетических систем, коммуникационного оборудования и транспортных трубопроводов. «Арктика» дважды за виток вокруг Земли проходит через радиационные пояса, которые жестко влияют на работу электроники.

Юрий Гектин: «На спутнике есть гелиофизический комплекс, изучающий космическую погоду. Раньше мы не могли измерять на каких орбитах необходимые параметры. Все изменения климата связаны с Солнцем и его активностью. Происходит эволюция климата, и ее причины мы пока не понимаем. Новые климатические модели, которые лягут в основу новых теоретических исследований изменения климата, помогут решить эту задачу. Чем больше у нас будут спутников типа „Арктики“, тем точнее и надежнее будут наши прогнозы. Сейчас к запуску готовится второй аппарат серии „Арктика-М“, за ним будут следующие. Ураганы, сели и другие природные процессы ежедневно затрагивают нашу жизнь и приносят фантастические экономические потери. Развертывание полноценной группировки даст нам надежный ресурс для решения этой глобальной задачи».

Космический аппарат «Арктика-М» № 1 был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, а в начале марта вышел на рабочую высокоэллиптическую орбиту, на которой самая удаленная от Земли точка полета аппарата во много раз превышает ближайшую. В сентябре завершились летные испытания космического аппарата и ввод его в штатную эксплуатацию. Высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М» составом до четырех спутников призвана обеспечить всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного ледовитого океана и надежную связь для социально-экономического развития северных регионов России.

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