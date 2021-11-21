Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2021.11.2021 13:33

Экипажи ЭП-20 приняли участие в церемонии поднятия флагов

На площадке № 17 космодрома Байконур состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». В ней традиционно приняли участие основной и дублирующий экипажи 20-й экспедиции посещения Международной космической станции.

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участник космического полета Йозо Хирано подняли флаг Российской Федерации, Юсаку Маэзава и Щун Огисо — флаг Японии, а Александр Скворцов — флаг Казахстана.

Данное мероприятие проводится с 1970-х годов, почитается всеми поколениями космонавтов и символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к старту. Сегодня здесь присутствовали представители дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов и компании Space Adventures, обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей.

По традиции дублирующего экипажа, Александр Скворцов и Щун Огисо отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру, история которого неразрывно связана с именами великих людей, участвующих в освоении космоса.

У обоих экипажей также продолжается подготовка к факторам космического полета, проводятся занятия по бортовой документации транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», инструктаж по технике безопасности при работе на российском сегменте Международной космической станции и тренировки по ручному причаливанию.

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