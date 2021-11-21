Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Junior#Олимпиада#НТИ21.11.2021 13:58

Школьники реализовали космические проекты в финале олимпиады Национальной технологической инициативы

Всероссийский финал Национальной технологической олимпиады Junior для школьников 5-7 классов, приехавших со всей страны, состоялся 20 ноября 2021 года в городе Санкт-Петербурге на базе Академии цифровых технологий.

В отборочных соревнованиях космического профиля олимпиады («Технологии для космоса») приняли участие более тысячи школьников. Задания отборочного этапа включали в себя физику и математику, знание электроники, конструирования, программирования и основ космической навигации. Свыше 10 школьников из Королева Московской области, Новосибирска, Уфы и Чебоксар набрали максимальное количество баллов — 100.

Финалистам предстояло примерить на себя роль сотрудников Центра управления полетами, расшифровать принятые из космоса сообщения и отправить космическую миссию на другие планеты. Победителями и призерами этапа стали команды ребят из Санкт-Петербурга.

На церемонии закрытия олимпиады участников поздравили заместитель генерального директора АНО «Россия − страна возможностей» Антон Сериков и председатель Комитета Санкт-Петербурга по образованию Наталья Путиловская. С напутственными словами к финалистам также обратился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, который отметил важность работы школьников в команде, их увлеченность наукой и технологиями.

Госкорпорация «Роскосмос» выступает системным партнером платформы «Россия — страна возможностей», а также олимпиады по космическим направлениям в основной категории и в категории Junior. В финале участники встречаются с практическими задачами от ведущих организаций ракетно-космической отрасли, а победители и призеры получат памятные призы и сувениры от Госкорпорации.

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Национальная технологическая олимпиада — командные соревнования для школьников, на которых они получают возможность создавать образ будущего, экспериментировать, изучать новые технологии и решать инженерно-технологические задачи. Национальная технологическая олимпиада Junior (ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior) — это командные инженерные соревнования для школьников 5-7 классов, реализуемые совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

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