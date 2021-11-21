Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Причал#Прогресс М-УМ#Космодромы#Байконур21.11.2021 08:30

«Причал» на старте

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, ракету-носитель «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» установили на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. Специалисты Роскосмоса сейчас работают по графику первого стартового дня.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После сведения колонн обслуживания и стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием стартового комплекса специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Сегодня предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — заключительные операции на «нуле» и доклад по результатам первого стартового дня.

Запуск узлового модуля «Причал» планируется на 24 ноября 2021 года в 16:06 мск. Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

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