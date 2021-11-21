Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#ЭП-2021.11.2021 11:18

Корабль «Союз МС-20» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» к заправке.

Перед транспортировкой на заправочно-нейтрализационную станцию в спускаемый аппарат корабля были установлены ложементы кресел экипажа «Казбек», а также проведен контроль исходного состояния бортовых систем корабля «Союз МС-20». Затем в соответствии с графиком специалисты предприятий Роскосмоса приступят к работам по заправке корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После завершения заправочных операций корабль вернется на технический комплекс площадки № 254 для продолжения предполетной подготовки.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

MIL OSI