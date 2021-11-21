Встреча с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Денис Юрьевич, спасибо, во-первых, что приехали. И сегодня по Вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация.

И в этой связи – мы-то с Вами встречаемся не так часто, но регулярно, во всяком случае с руководством института я разговариваю регулярно, – но у нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с Вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом.

Но давайте начнём всё-таки с первого и самого главного вопроса – зачем нужна эта вакцинация и когда, по каким основаниям должны приниматься решения о ревакцинации.

Д.Логунов: Да, Владимир Владимирович, это действительно самый важный вопрос, и, естественно, он возник не на пустом месте. Дело в том, что и в России есть электронные регистры, есть точно такие же регистры по учёту заболеваемости и за рубежом. Я имею в виду ведущие страны – США, Европа, Израиль. И по эти регистрам, по нашим, и по зарубежным, мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения.

И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, любого медика, [является] применить ревакцинирующую дозу. И это не просто какое-то новаторство, этот путь использовался уже неоднократно при вакцинации. И могу сказать уже совершенно точно и определённо, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости.

Поэтому ревакцинация, этот подход работает, он себя хорошо зарекомендовал, и, естественно, поэтому он вошёл в рекомендации всех ведущих регуляторов мира, и в российском Минздраве, и, соответственно…

В.Путин: Имеется в виду, что ревакцинация востребована через определённое количество времени после вакцинации, и это в среднем где-то полгода, Вы считаете?

Д.Логунов: Да, совершенно верно, полгода, причём у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемичского, эпидимического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год.

В.Путин: Это позднее или сейчас?

Д.Логунов: Позднее будет, да, естественно. Сейчас пока у нас, действительно, неблагоприятный период. Это полгода.

Продолжение следует.

MIL OSI