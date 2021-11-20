Председатель Совета Федерации В. Матвиенко поздравила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер верхней палаты парламента встретилась с предстоятелем Русской Православной Церкви.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Спикер верхней палаты парламента поздравила предстоятеля Русской Православной Церкви с юбилеем.

«Благодаря Вам Россия стала страной, хранящей свои традиционные ценности», — сказала глава СФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула большую работу, проделанную для этого Патриархом Московским и всея Руси за годы его служения, напомнив о восстановлении и строительстве церквей, создании новых епархий, открытии приходов.

Председатель СФ также обратила внимание, что Патриарх Московский и всея Руси многое сделал для отстаивания позиций православия во всем мире. «Я знаю, каким авторитетом Вы пользуетесь не только в нашей стране, но и за рубежом».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем

Спикер высказала благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви за сотрудничество с Советом Федерации, обратив, в частности, внимание, на такое мероприятие как Рождественские парламентские встречи. Их проведение стало уже хорошей традицией, заявила она.

В ответном слове Патриарх Московский и всея Руси поблагодарил Валентину Матвиенко за поздравление, отметив, что между ними сложились добрые, доверительные отношения еще во время работы на предыдущих постах. «Страна наша стала именно такой, какой мы ее хотели видеть в то время – страна свободная, страна развитая, с высокой культурой, с хорошей перспективой в области экономики», — подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви. «Но, самое главное, страна, сохранившая самоё себя, свою идентичность».

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