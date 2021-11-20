Патриарх Кирилл награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Ваше Святейшество!

Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем – с 75-летием.

Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России.

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Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания.

Под Вашим чутким духовным водительством Церковь активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов.

Плодотворное пастырское служение снискало Вам высочайший авторитет, причём не только в России, но и за её пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей огромной державе.

Отмечу также Ваш огромный вклад в утверждение традиционных ценностей наших народов, в сохранение нашего исторического и культурного наследия.

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Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре.

Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры.

Ещё раз от души поздравляю Вас с юбилеем. Желаю доброго здоровья, успехов в Вашем благородном служении.

Патриарх Кирилл Кирилл Патриарх Московский и всея Руси : Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Я сердечно благодарю Вас за те слова, которые Вы сейчас сказали, отметив мой скромный труд, и, конечно, за этот высший орден России.

Орден Андрея Первозванного – это государственная награда, но неслучайно эта высшая награда установлена в честь апостола Андрея. Он был одним из двенадцати апостолов, который просветил светом Христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России. И поэтому, конечно, этот орден является в каком-то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нём изображён святой Андрей Первозванный.

Отталкиваясь от того факта, что высшим орденом современной России является орден Андрея Первозванного, просветителя нашей земли, я бы хотел сказать о том, как изменилась жизнь нашего народа за последние десятилетия, как изменились люди.

Известно, что «несть человек, иже жив будет, и не согрешит», – так говорит мудрость церковная. Но и нет ни одного человека, который бы прожил жизнь, не ошибаясь. Бывают и коллективные ошибки, и мы знаем, что в истории нашего народа и страны были такие ошибки.

На излёте XX века и в начале XXI века таким удивительным образом выстроилась наша жизнь – государственная, общественная, личная жизнь огромного количества людей, – что мы сознаём, что живём в счастливой стране. И хотя много проблем, и они всем нам знакомы, мы имеем самое главное – мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру, мы сохранили нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии XX века.

Сегодня Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути, и в этот особый период нашей истории Вы возглавляете Отечество наше.

Я Вас благодарю за награду и одновременно хотел бы выразить Вам благодарность от имени Русской православной церкви и от себя лично за Ваше неизменное внимание к духовной жизни людей, за Ваше соотношение политики с нравственностью, за Ваше стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде. За всё это мы и благодарим Вас. Я знаю, что огромное количество людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня полностью разделяют мои слова.

Ещё раз благодарю Вас за большую награду.

Позвольте пожелать Вам здоровья, помощи Божией, долгих лет жизни и успехов в дальнейшем управлении державой Российской.

В.Путин: Ваше Святейшество, большое спасибо.

В завершение этой церемонии – скромной, можно сказать, несмотря на то что событие у нас большое, скромной, потому что мы вынуждены жить в условиях известных ограничений, связанных с коронавирусом, я уже об этом сказал, тем не менее это торжественная церемония, и по большому случаю, по серьёзному поводу, и я вот что хотел бы сказать в завершение.

Конечно, мы все прекрасно понимаем, что в основе благополучия страны, в основе развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению.

Но есть гораздо более глубокие вещи. И сама экономика, и всё, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов.

Ваше Святейшество, Вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному – нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, – и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил.

Ещё раз выражаю Вам слова самой искренней благодарности и желаю Вам всего самого доброго.

Поздравляю Вас.

Патриарх Кирилл: Спасибо.

MIL OSI