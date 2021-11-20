Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Астрономия#Лунное затмение#Аист-2Д#ДЗЗ20.11.2021 04:12

Затмение из космоса

В пятницу, 19 ноября 2021 года, произошло частное лунное затмение, которое было самым продолжительным с XV века. Оно длилось 3 часа 28 минут. Это затмение было почти полным — в тень Земли в 12:04 мск погрузилось 0,97 лунного диска. В большинстве регионов России увидеть данное астрономическое явление было нельзя, затмение могли наблюдать только жители Дальнего Востока. Его также можно было видеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.

Космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Антон Шкаплеров, которые в настоящее время работают на борту Международной космической станции, показали, как члены экипажа станции видят лунное затмение с околоземной орбиты.

«Прямо сейчас вместе с жителями планеты (у кого, конечно, ясная погода) наблюдаем частное лунное затмение Самый лучший вид на борту Международной космической станции — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука», — написал Пётр Дубров.

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Помимо этого, несколько фаз лунного затмения смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км. Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, специалисты временно меняют его ориентацию.

Спутник «Аист-2Д», разработанный в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), включает в себя оптико-электронную аппаратуру высокого разрешения для наблюдения поверхности Земли, а также научную аппаратуру, разработанную ведущими вузами Самары для изучения околоземного космического пространства.

Фото со спутника: Аист-2Д

Фото со спутника: Аист-2Д

Фото со спутника: Аист-2Д

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