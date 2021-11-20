Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ20.11.2021 21:18

Завершены заводские приемочные испытания КЭ СУЗ для энергоблока №3 АЭС «Куданкулам»

На площадке Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были успешно проведены заводские приемочные испытания комплекса электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ), изготовленного для энергоблока № 3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия).

Испытания проводились с участием индийских специалистов. Цель испытаний — проверка выполнения комплексом всех функций, предусмотренных технической документацией.

Одновременно с испытаниями проведен аудит документации и оборудования, предусмотренный требованиями индийской нормативной базы в области использования атомной энергии, целью которого является подтверждение выполнения требований индийского национального регулятора. В соответствии с процедурой аудит проводится специалистами индийской эксплуатирующей организации и представителями индийской комиссии по независимой верификации и валидации. По итогам аудита индийскому регулятору предоставлен отчет о соответствии комплекса предъявляемым требованиям.

Необходимо отметить, что актуальные индийские требования в области использования атомной энергии строже международных. К основным отличиям относятся жесткие требования по кибербезопасности, специальные требования к устройствам, содержащим ПЛИС. Также уделяется большое внимание к покупным комплектующим изделиям, содержащим встроенное программное обеспечение (например, источники бесперебойного питания, управляемые коммутаторы).

Изготовленный ВНИИЭМ КЭ СУЗ для АЭС «Куданкулам» — это первый комплекс российского производства, выполняющий функции безопасности, который проходил такой объем проверок со стороны инозаказчика. По результатам заводских приемочных испытаний и аудита подтверждено соответствие КЭ СУЗ для блока № 3 АЭС «Куданкулам» требованиям индийского регулятора. Приемочная инспекция комплекса намечена на середину декабря 2021 года.

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