Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2019.11.2021 11:29

Экипажи с космическими туристами проводили на Байконур

Сегодня, 19 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов проводили на Байконур экипажи 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. Среди тех, кто отправляется на космодром для продолжения предстартовой подготовки, космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин, Александр Скворцов, а также участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо.

Утро экипажей в день отлета на Байконур много лет начинается одинаково: завтрак в кругу коллег, друзей и родственников, торжественное шествие по аллее к стеле В.И. Ленина, традиционное фотографирование и ответы на вопросы журналистов.

Среди провожающих были руководство и сотрудники ЦПК, представители космических агентств и компании космического туризма, а также космонавты и их семьи. Напутственные слова экипажам звучали на русском и японском языках. Если для опытных командиров подготовка на Байконуре — дело знакомое, то их японским коллегам только предстоит получить этот опыт.

Начальник Центра Максим Харламов пожелал экипажам успешного полета, командиру — штатной работы, а всем собравшимся чаще встречаться за символическими предполетными завтраками. Александр Мисуркин поблагодарил коллег и сотрудников ЦПК за усилия и поддержку в процессе подготовки, за доверие к готовности экипажей и их профессионализму. «Надеюсь, когда мы вернемся, у вас не будет ни малейшего шанса разочароваться в нашей работе», — добавил космонавт.

Проводить экипажи на Байконур пришли опытные коллеги по отряду и те, кто еще только готовится к своим первым космическим полетам. Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, провожая экипажи, отметил: «Развитие космической отрасли получило новый виток: два туриста одновременно летят на МКС, а командир в одиночку будет управлять кораблем. Это очень интересный и полезный опыт».

Поддержав все традиции мероприятия, экипажи сели в автобус и отправились на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда двумя спецбортами вылетели в Казахстан для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года. Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, став соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС. Подготовка экипажей на Байконуре продлится почти три недели. Все дни завершающего этапа подготовки распланированы: знакомство с кораблем, занятия и тренировки, а также символические мероприятия, отвлекающие космонавтов от предстартового волнения.

MIL OSI