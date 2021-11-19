Устанавливается ответственность организаций финансового рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в часть первую Налогового кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части установления ответственности организаций финансового рынка.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области уточняются положения Налогового кодекса РФ об установлении информации о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий).

Согласно Федеральному закону условия, порядок и сроки представления информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ.

Уточняются положения об ответственности организаций финансового рынка за непредставление (представление неполной или недостоверной) информации.

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