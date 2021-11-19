С. Митин: Надо расширять линейку органической продукции, делая ее более современной и технологичной

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы развития торговли российской органической продукцией.

Первый заместитель председателя Комитета Совета «Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «Формирование торговой инфраструктуры рынка органической продукции в различных форматах торговли».

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Сенатор подчеркнул, что органическая продукция — одно из самых молодых направлений российского АПК. Почти два года действует специальный Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Совет Федерации активно участвовал в его разработке и в рамках осуществления парламентского контроля проводит мониторинг практики его правоприменения», — отметил он.

По словам Сергея Митина, новый импульс развития органика получила после майского заседания Экспертного совета по АПК под председательством Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Органическое производство стало расширять свою географию.

Сенатор обратил внимание, что данные обо всех производителях органической продукции собраны в Органическом атласе России – едином справочнике, издаваемом Советом Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством. В нем можно изучить лучшие практики, наиболее успешные категории продукции для каждой климатической зоны.

«Тема нашей дискуссии — торговля органической продукцией как способ ее доведения до конечного потребителя. Необходимо расширять линейку продукции, делая ее более современной и технологичной», — подчеркнул Сергей Митин. «При этом иностранные производители, желающие поставлять продукцию в Россию, должны играть по международным правилам и для доступа на российский рынок проходить сертификацию в наших аккредитованных органах».

В России наиболее перспективными центрами торговли органической продуктами являются Москва и Санкт-Петербург, на их долю в настоящий момент приходится около 65–70 проц. продаж (из них приблизительно 70 проц. Москва, 30 проц. Санкт-Петербург)

Сенатор добавил, что в каждой стране процесс формирования и развития рынка органической продукции носит свои специфические черты. Это также относится и к каналам сбыта. В России наиболее перспективными центрами торговли органической продуктами являются Москва и Санкт-Петербург, на их долю в настоящий момент приходится около 65–70 проц. продаж (из них приблизительно 70 проц. Москва, 30 проц. Санкт-Петербург).

Он уточнил, что в 2019 г. наблюдался рост числа органических магазинов на уровне крупных городов (в основном городов миллионников). Лидерами здесь выступили Воронеж, Ростов на Дону, Уфа, Краснодар, Ярославль. «Несмотря на то, что исследования указывают на большую потребность россиян в органических продуктах, магазинов, торгующих органикой, в России немного, а цены в них весьма высоки», — добавил законодатель.

Наиболее значительным каналом реализации органической продукции в России сенатор назвал супермаркеты, доля которых составляет в общей структуре более 50 проц. Также популярны органические специализированные магазины – их доля достигает 20–25 проц. «Остальная продукция реализуется через прямые продажи, продажу на рынках, интернет и т. д. По данному фактору мы близки к показателям ведущих стран мира».

При этом Сергей Митин считает, что развитию торговли мешает введение потребителя в заблуждение и наличие фальсификата на полках. Предлагаю оценить его объемы и наносимый экономический ущерб. По имеющейся информации, на российском рынке выявлены случаи нарушений законодательства в сфере реализации органической продукции. Не единичны случаи использования несертифицированного российского сырья, используемого в технологической производственной цепочке органической продукции. Парламентарий подчеркнул, что особые вопросы вызывает сертификация производителей, использующих иностранное сырье.

Сергей Митин отметил, что итогом совместной работы станут рекомендации Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, реализация которых должна способствовать расширению каналов обращения органической продукцией.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель директора Департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ Станислав Дядичев, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Александр Лифинцев, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Яна Склярова, заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Елена Саратцева, представители профильных министерств и ведомств, эксперты.

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