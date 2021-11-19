С. Кисляк принял участие в заседании Редакционного комитета 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам мероприятия в совместные проекты вошел ряд принципиальных предложений российской делегации, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия в режиме видеоконференции принял участие в заседании Редакционного комитета 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) по согласованию проектов резолюций, внесенных странами — участницами АТПФ для последующего их утверждения на пленарной сессии форума 13–15 декабря с. г. в столице Республики Корея — Сеуле.

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Сенатор отметил, что 36 проектов резолюций, внесенных на 29-ю сессию Россией, Республикой Корея, Канадой, Индонезией, Филиппинами, Японией, Вьетнамом, Австралией и Мексикой, перед тем как попасть на обсуждение Редкомитета, в период с 8 по 11 ноября проходили согласование в четырех тематических рабочих группах.

В них наряду с Сергеем Кисляком участвовали заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края члены Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Анна Отке. ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Итогом работы этих групп стал пакет документов из 13 проектов совместных резолюций, который и был вынесен на обсуждение Редакционного комитета.

«По итогам двух заседаний Редкомитета в совместные проекты вошел ряд принципиальных предложений российской делегации. Они затрагивают актуальные вопросы обеспечения мира и безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, укрепления международного сотрудничества для экономической устойчивости и продвижения торговли в регионе, углубления понимания культурного разнообразия в АТР, расширения участия и представленности женщин, поддержки женского предпринимательства», — сообщил Сергей Кисляк.

Также странам — членам АТПФ направлено приглашение принять участие в четвертом Евразийском женском форуме, который планируется провести в России в 2024 г.

«Вместе с тем, работа в Редакционном комитете еще продолжается. Ожидаем от южнокорейских коллег предложений по проведению третьего заседания», — сказал сенатор.

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