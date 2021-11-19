Сенаторы приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия А. Ракитин представил проект модельного закона ОДКБ «О миротворческой деятельности и миротворческих силах».

В режиме видеоконференции состоялось внеочередное совместное заседание постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя этого Комитета Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин. КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

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На заседании был рассмотрен ряд актуальных модельных законов и рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в вопросах информационной безопасности, миротворческой деятельности и миротворческих сил, государственной службы, сходной по статусу с военной службой. Обсуждался также проект Обращения ПА ОДКБ к парламентам государств мира об объединении усилий в формировании неделимого пространства безопасности.

Александр Ракитин представил на заседании проект модельного закона ОДКБ «О миротворческой деятельности и миротворческих силах». Он отметил, что основная цель законопроекта — выработка согласованных подходов государств-членов ОДКБ к регулированию участия в миротворческой деятельности (миротворческих операциях), а также подготовка формирования и функционирования миротворческих сил путем расширения количества и детализации правовых норм, регулирующих рассматриваемые отношения.

«Тем самым государства-члены ОДКБ реализуют свое неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону для отражения вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал сенатор.

Сенаторы приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ

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Юрий Валяев

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Александр Ракитин

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Сергей Колбин

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Сенаторы приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ

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Сенаторы приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ

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Юрий Валяев

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Сергей Колбин

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По словам Александра Ракитина, законопроект представлен как нормативная концепция, правовой ориентир, содержащий общие принципы регулирования, понятийный аппарат в сфере миротворческой деятельности, формирования и функционирования миротворческих сил. Данная правовая модель для национальных законодательных актов не исключает возможность реализации альтернативных подходов.

«Принятие представленного законопроекта позволит повысить правовое обеспечение результативности миротворческой деятельности государств-членов ОДКБ под эгидой ООН, сформировать согласованные подходы к подготовке, формированию и использованию миротворческих сил в миротворческих операциях», — подвел итог сенатор.

Важным решением совместного заседания постоянных комиссий стало внесение в Программу деятельности ПА ОДКБ на 2021 – 2025 гг. рекомендаций по криминализации деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести и достоинства военных ветеранов, отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы, а также внесение рекомендаций по законодательному обеспечению санитарно-эпидемиологической (медико-биологической) безопасности государств — членов ОДКБ.

Все включенные в повестку дня вопросы согласованы и будут внесены на Совет ПА ОДКБ и четырнадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ 29 ноября 2021 г.

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