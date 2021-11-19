Сенаторы обсудили вопросы государственной поддержки региональных товаропроизводителей и перевозчиков грузов

Source: Russia – Council of the Federation

На «парламентской разминке» также рассмотрены темы, связанные с регулированием незаконного промысла, контролем за выполнением закона о замене счетчиков электроэнергии, недопустимости роста тарифов.

На 512-м заседании Совета Федерации сенаторы выступили по социально-экономическим и политическим вопросам.

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала об итогах Второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В этом году в конкурсе приняли участие представители всех регионов страны, было получено более 700 заявок. «Сенаторы продолжают работу, направленную на активную регистрацию региональных брендов, за последнее время появилось еще 103 новых бренда», — сказала сенатор. Среди регионов-лидеров по появлению новых брендов сенатор назвала Краснодарский край, Астраханскую и Оренбургская области, Республику Марий Эл и Республику Адыгея.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области рассказал об итогах прошедшего в верхней палате совещания, посвященного мерам государственной поддержки развития закрытых административно-территориальных образований, на котором предметно обсуждались вопросы устойчивого развития ЗАТО. По всем направлениям работы выработаны рекомендации Правительству РФ, федеральным и региональным ведомствам, сообщил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области остановился на проблемах, которые возникают у транспортных компаний, осуществляющих международные и региональные перевозки, в связи с изменением Министерством транспорта России порядка выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с массой груза, превышающей более чем на 2 проц. допустимую нагрузку на ось. Принято решение о том, что этот вопрос будет взят на контроль Комитетом СФ по экономической политике.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия рассказал о заседании Совета по развитию агропромышленного комплекса и природопользования при СФ под руководством первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области . Мероприятие было посвящено вопросам законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Сенатор предложил рассмотреть целесообразность разработки нового национального плана действий в этой сфере.

Член Комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области доложил о выполнении поручения, касающегося контроля за реализацией закона о замене приборов учета электоэнергии за счет ресурсных компаний. «Отставание в реализации закона постепенно ликвидируется. Однако не все граждане в курсе того, что с 1 июля 2020 года приобретение, установку и поверку приборов учета электроэнергии осуществляют за свой счет сетевые организации. Это приводит к злоупотреблениям со стороны недобросовестных поставщиков, различного рода мошенническим действиям». Председатель СФ обратилась к сенаторам с предложением в ходе региональной недели провести мероприятия по обсуждению этой темы, информированию населения. Еще одной важной задачей, по ее мнению, является недопущение роста тарифов в связи с дополнительной финансовой нагрузкой на поставщиков, связанной с установкой и поверкой счетчиков.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сообщил, что Комитет во взаимодействии с Правительством РФ, деловым сообществом продолжает работу по поддержке развития высокотехнологичного отечественного радиоэлектронного производства. Пока не все проблемы, создающие препятствия для развития отрасли, урегулированы, сказал сенатор. Он предложил вынести этот вопрос на обсуждение в рамках предстоящего «Открытого диалога» с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области подвел итоги прошедшего в Совете Федерации «Открытого диалога» с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Он акцентировал внимание на ситуации с рядом предприятий, на которые Росприроднадзором наложены штрафы, превышающие их годовой доход, что может привести к закрытию успешных производств. «Многие предприятия АПК оказались заложниками неопределенного правового регулирования, исходя из различных толкований законов об отходах производства и потребления и охраны окружающей среды. Судебная практика в этой сфере также неоднозначна». Сенаторы высказались за то, чтобы урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, а также провести соответствующие консультации с Правительством РФ.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области обратил внимание на проблему антитеррористической защищенности образовательных организаций и вопросы, связанными с финансированием данного процесса. Для решения этих вопросов в полном объеме требуется поддержка федерального центра, считает сенатор.

Член Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области напомнила, что 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Она рассказала, что в этот день в Совете Федерации пройдет совещание, посвященное лучшим региональным практикам поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества.

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