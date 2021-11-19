Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ19.11.2021 15:33

Ракету под запуск модуля «Причал» собрали на Байконуре

На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» и транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Затем Государственная комиссия приняла решение о её вывозе на стартовый комплекс 21 ноября 2021 года.

В пятницу, 19 ноября, на первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с «грузовиком» под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б», затем эту сборку пристыковали к «пакету» из первой и второй ступеней носителя. По завершении механической сборки проведены электрические соединения и проверки собранной ракеты.

Позднее состоялось заседание Государственной комиссии о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1б» к вывозу на стартовый комплекс «Восток» и началу работ по подготовке к пуску. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе утром 21 ноября. Начало всех работ запланировано в 05:30 по московскому времени, после чего специалисты Роскосмоса начнут работы по графику первого стартового дня.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с узловым модулем «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» запланирован на 24 ноября 2021 года. Модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

Корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

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