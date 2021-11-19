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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#РД-19119.11.2021 18:31

Протон-ПМ внедряет высокоточное метрологическое оборудование

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») завершила пусконаладочные работы новой координатно-измерительной машины портального типа. Оборудование предназначено для высокоточного измерения геометрических параметров деталей и заготовок сложной формы, а также для обратного инжиниринга.

Новая координатно-измерительная машина приобретена в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191».

Метрологическое оборудование размещено в строящемся производственном корпусе на загородной площадке предприятия в Новых Лядах. Под контрольно-измерительную машину выделено специальное помещение — там будут обеспечены условия по чистоте, температуре и влажности воздуха. По словам главного метролога Протон-ПМ Алексея Спирина, специалисты службы уже работают с подобной установкой в центральной измерительной лаборатории на городской площадке, поэтому обладают необходимыми знаниями и навыками.

«Определяющими параметрами при выборе нового оборудования стали точность измерений и производительность, — добавляет главный специалист. — Погрешность в работе не превышает 4 микрона. Устраивает и скорость замеров: машина сканирует до 100 миллиметров в секунду. Благодаря модульной структуре оборудование быстро адаптируется к потребностям производства. Повторяемость операций обеспечивается за счёт инженерных решений и жёсткости конструкции. Программная оболочка машины даёт возможность измерять детали с любой геометрией».

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