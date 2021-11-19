Поздравление Олега Матыцина с Днём преподавателя высшей школы

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!Сегодня в России впервые отмечается новый праздник – День преподавателя высшей школы. И я рад поздравить всех, кто выбрал для себя в жизни благородную и ответственную миссию – делиться накопленным опытом и знаниями с молодым поколением.

От личности преподавателя, его педагогического таланта, мудрости и терпения во многом зависит не только профессиональное становление воспитанников, но и формирование их жизненных целей и нравственных ориентиров.

В спорте тренер-преподаватель – ключевая фигура, помогающая юным спортсменам раскрыть свои способности, обрести уверенность, добиться высоких результатов, не сдаваться в случае неудач, а продолжать идти к своей мечте.

Наши отраслевые вузы являются лидерами в подготовке спортивного резерва для сборных команд страны и кадров для российского спорта на всех уровнях.

И это, прежде всего, заслуга преподавателей. Благодаря труду тренеров, наставников российские спортсмены показывают выдающиеся результаты на крупнейших состязаниях – Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, студенческих универсиадах.

Минспорт России уделяет большое внимание подготовке кадров. Нам важно, чтобы с каждым годом росло количество молодых и энергичных специалистов, способных решать актуальные задачи в отрасли физической культуры и спорта.

Дорогие преподаватели! Хочу выразить Вам признательность за преданность избранному делу и неравнодушное отношение к своей работе.

Уверен, Ваш труд будет и в дальнейшем служить надёжной основой для новых ярких побед и достижений отечественного спорта. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего!

О.В. Матыцин

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