Source: Russia – Council of the Federation

Он рассказал о перспективах компании и ответил на вопросы сенаторов.

На 512-м заседании Совета Федерации выступил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Глава компании рассказал о ключевых результатах ее деятельности в 2020–2021 годах и об основных задачах на ближайшую перспективу.

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Глава РЖД проинформировал о работе компании в период распространения коронавируса. «В этой непростой ситуации российские железные дороги обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности перевозок. Это стало возможным благодаря сохранению динамики инновационного развития и обновлению инфраструктуры».

На российских железных дорогах в контексте текущей эпидемиологической обстановки обеспечена безопасность пользователей услуг, выстроены эффективные механизмы защиты жизни и здоровья сотрудников, отметил Олег Белозеров. «Дополнительные меры защиты приняты в отношении критически важных профессий – проводников пассажирского комплекса, дежурно-диспетчерского аппарата и локомотивных бригад. Суммарно по сети это 178 тысяч специалистов. В результате уровень заболеваемости указанных работников на 85 процентов ниже среднего по холдингу и в полтора раза ниже, чем в целом по стране. Организованно проходит кампания по вакцинации».

Компания уверенно продолжает политику социальной защищенности и развития человеческого капитала, сказал Олег Белозеров. «На протяжении трех лет мы последовательно реализуем мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и социальной поддержки».

Для пассажирского комплекса прошедший период стал одним из самых сложных за всю историю, после четырехкратного падения объемов перевозок компания вышла на траекторию восстановления, подчеркнул глава РЖД.

«Самое пристальное внимание — к пригородному сообщению. Нам удалось сохранить маршрутную сеть на уровне, обеспечивающем транспортную доступность населения. Компания неукоснительно выполняет требования Президента и Правительства по обеспечению стабильности работы пригородного комплекса», — отметил Олег Белозеров. В 2020–2021 годах по просьбе субъектов Федерации и в связи с обращениями ряда сенаторов запущено тридцать четыре новых пригородных маршрута. По географии это семнадцать краев и областей. Современный подвижной состав начал курсировать на территории двадцати семи субъектов Федерации. Поступление нового парка позволило в соответствии с потребностями субъектов Федерации открыть новые маршруты. Совместно с машиностроителями представлена новая линейка вагонов. Продолжена системная работа по модернизации пассажирской инфраструктуры.

Только в текущем году уже обновлено 18 вокзалов в восьми субъектах, сообщил Олег Белозеров. Сделан еще один важный шаг в построении безбарьерной среды: теперь 100 процентов вокзалов и остановочных пунктов российских железных дорог предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Качественное развитие получил ключевой клиентский сервис – электронная продажа билетов: сегодня пассажир имеет возможность в едином приложении оформить билеты как дальнего, так и пригородного сообщения во всех регионах и по всем направлениям.

Глава РЖД отдельно остановился на Восточном направлении. «В сложном 2020 году здесь превышены практически все исторические показатели по перевозкам. Тарифный грузооборот к уровню 2019 года возрос на 2,5 процента. Достигнут рекордный объем вывоза грузов в адрес портов Дальнего Востока. Мы выполняем все поручения Президента, в том числе комплексный план модернизации и развития инфраструктуры. Развитие Восточного полигона на этом не останавливается: в соответствии с решениями Президента к 2024 году будет обеспечена провозная мощность БАМа и Транссиба в 180 миллионов тонн. Задача решается в рамках второго этапа развития полигона».

Олег Белозеров отметил, что при реализации проектов развития инфраструктуры в Центральной экологической зоне Байкальской природоохранной территории выстроены эталонные процессы защиты окружающей среды. «Мы взаимодействуем с экспертным сообществом и субъектами Федерации. Подход в этом вопросе простой – после завершения всех работ экологическая ситуация должна стать лучше, чем перед их началом».

Касаясь параметров утвержденной Долгосрочной программы развития Компании до 2025 года, глава РЖД указал, что основой программы являлись фиксированные долгосрочные правила формирования тарифов. «Это позволило создать сбалансированную финансовую модель компании».

Олег Белозеров обратился к сенаторам за поддержкой предложений компании, связанных с законодательным регулированием вопроса строительства пешеходных переходов, а также в вопросе освобождения отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, получающих бесплатное питание, от уплаты НДФЛ по стоимости питания.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области отметил, что вопросы, поставленные главой РЖД, будут взяты в проработку профильными комитетами верхней палаты.

Олег Белозеров ответил на вопросы сенаторов, касающиеся продления коротких перронов на железнодорожных станциях, строительства автодорожных путепроводов и пешеходных мостов, модернизации вокзалов, развития скоростного пассажирского сообщения, модернизации подвижного состава, обеспечения сотового сигнала вдоль железных дорог, ценовой политики, развития Восточного направления, прихода РЖД в субъекты РФ, где на сегодняшний день отсутствуют железные дороги.

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