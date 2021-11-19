Г. Карелова: Расширение налоговых льгот станет своевременной мерой поддержки и значительной помощью при улучшении жилищных условий

Source: Russia – Council of the Federation

Жилищный вопрос остается одним из самых важных для большинства семей в стране, особенно с двумя и более детьми, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были одобрены верхней палатой парламента. Одной из поправок документ освобождает семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет (в отдельных случаях 24 лет), от уплаты налога на доход физических лиц независимо от времени владения проданной недвижимостью при условии покупки жилья с большей жилой площадью.

Смотрите также

Вице-спикер СФ назвала такую меру социальной поддержки соответствующей последовательной реализацией государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По ее мнению, закон следует принципам адресности и развивает механизмы целевого подхода в области социальной защиты граждан.

«Жилищный вопрос остается одним из самых важных для большинства семей в стране, особенно с двумя и более детьми. Условия проживания напрямую влияют на сохранение целостности семьи и благополучие детей. Безусловно, с учетом инфляции и роста цен на недвижимость расширение налоговых льгот станет своевременной мерой поддержки и значительной помощью при улучшении жилищных условий», — сказала вице-спикер СФ.

MIL OSI