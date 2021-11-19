Глава ФАС рассказал на заседании Совета Федерации о мерах по обеспечению устойчивости социально значимых товарных рынков

Source: Russia – Council of the Federation

М. Шаскольский выступил в рамках «правительственного часа».

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально значимых товарных рынков.

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Максим Шаскольский сообщил, что обеспечение стабильности на социально значимых товарных рынках стало приоритетом работы ведомства в текущем году. Правительством принимается комплекс мер, направленных на недопущение необоснованного роста цен на продовольственные товары. Ряд мер носит внешнеэкономический характер, например, установление или изменение экспортно-импортной пошлины, введение или изменение ввозной или вывозной квоты, демпферные механизмы.

Он напомнил, что Правительство РФ в 2021 году приняло дополнительные меры финансовой поддержки — субсидирование производителей зерновых культур, муки, хлеба, продукции птицеводства, сахара, подсолнечного масла. В рамках своих полномочий ФАС России пресекает нарушения, связанные с необеспечением равного доступа предприятий к субсидиям из федерального бюджета. Федеральная антимонопольная служба выдала 23 предупреждения в адрес региональных органов власти о прекращении нарушений.

Как отметил глава ФАС, с декабря 2020 года по октябрь 2021 года между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами были заключены и исполнялись соответствующие соглашения, которыми устанавливались предельные уровни цен в торговых сетях на сахар и подсолнечное масло. Даже после окончания сроков действия соглашений цена долгое время держались на заданном уровне. Также принят комплекс мер для обеспечения предприятий сельского хозяйства удобрениями по доступным ценам.

«Все принятые меры показали свою эффективность. Кроме того, ФАС России проводит еженедельный мониторинг формирования цен на 24 социально значимых продовольственных товара первой необходимости в федеральных торговых сетях, а территориальные органы ФАС – в региональных и муниципальных торговых сетях», — сказал Максим Шаскольский.

По результатам проверок и по обращениям граждан возбуждено 6 дел о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 4 предупреждения, 45 материалов переданы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Руководитель ФАС ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как противодействие монополизму крупных торговых сетей, дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, перспективы регулирования цен на металлы, субсидирование цен на дизельное топливо для регионов Дальнего Востока, целесообразность обнуления пошлин на импорт свинины и говядины, противодействие накрутке цен на товары через цепочки посредников.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области затронул тему инфляции и незащищенности внутреннего механизма ценообразования от внешнего рынка и мировой ценовой конъюнктуры. Он предложил создать в Совете Федерации соответствующую комиссию для рассмотрения этого вопроса. Предложение было поддержано Председателем СФ Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Возглавить комиссию она поручила первому заместителю Председателя СФ Андрею Яцкину. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

По итогам обсуждения принято за основу Постановление СФ, которое представил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

На рассмотрении этого вопроса присутствовали аудитор Счетной Палаты Алексей Каульбарс, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, заместитель Министра экономического развития РФ Полина Крючкова, заместитель Министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко, статс-секретарь – заместитель Руководителя ФАС Сергей Пузыревский, заместители Руководителя ФАС Геннадий Магазинов и Карина Таукенова.

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