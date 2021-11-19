Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Генпрокуратура#Максим Овчинников#Космодромы#Восточный19.11.2021 08:46

Генеральный прокурор РФ с рабочим визитом посетил космодром Восточный

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 19 ноября 2021 года с рабочим визитом посетил строящийся космодром Восточный. Этот визит стал первой поездкой Генерального прокурора на объект строительства. Глава надзорного ведомства осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры.

В ходе визита проведено межведомственное совещание с первым заместителем генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максимом Овчинниковым, заместителем генерального директора и исполнительным директором госкорпорации по вопросам строительства, руководством Дирекции космодрома, органа государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций.

Открывая совещание, Игорь Краснов отметил, что космодром является крупнейшим национальным проектом, требующим не только беспрецедентного объема финансирования, но и по сути ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности. Генпрокурор России подчеркнул, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается Президенту Российской Федерации.

«Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач», — заявил Игорь Краснов.

На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Отмечено, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена работа по усилению межведомственного взаимодействия в данной сфере. Принимаются меры в целях выполнения поставленной государством задачи по обеспечению пуска до конца 2023 года ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный.

По итогам работы Игорь Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве.

Подводя итоги совещания, Игорь Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства Госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением.

Глава российского надзорного органа подчеркнул, что «прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит в том числе и от нас с вами».

Исполнение выработанных решений взято в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль.

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