В СФ рассмотрели актуальные вопросы регулирования оборота табачной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

А. Синицын провел «круглый стол».

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам провели «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции».

Модератором выступил член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын. СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

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Он отметил, что отсутствие единого регулятора может оказывать влияние на сохраняющиеся проблемы в отрасли, одной из который является высокий объем нелегального рынка табачной продукции. Сенатор указал, что ставки акцизов на табачную продукцию внутри РФ стабильно растут. Это создает большой разрыв со ставками в странах ЕАЭС и стимулирует нелегальный ввоз и распространение контрафактной продукции.

По его словам, одной из мер по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции стала цифровая маркировка. Еще одна мера — процедура таможенного транзита при перевозке табачной продукции, экспортируемой из стран ЕАЭС.

Алексей Синицын указал, что в феврале 2021 году утверждена новая стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ, но табачная отрасль в перечень приоритетных отраслей не включена, и для нее не разработаны целевые индикаторы.

По словам парламентария, регионы не имеют финансовой заинтересованности в реализации комплекса мероприятий по контролю за соблюдением режима продажи табачной продукции. Эффективной мерой дополнительной стимуляции региональных команд было бы перераспределение в пользу региональных бюджетов части доходов от акцизов.

«Мы неоднократно обсуждали необходимость создания единого регулятора табачной отрасли. Министерство финансов разработало соответствующий законопроект и в качестве образца предлагает взять модель, аналогичную регулированию на алкогольном рынке», — сказал Алексей Синицын.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин затронул вопрос эффективной прослеживаемости табачной продукции для борьбы с контрафактом. По его мнению, необходимо применять государственную систему контроля, например, ЕГАИС.

«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции»

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции»

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Сергей Рябухин

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции»

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ПО его мнению, нужно отчислять часть акцизов на табак в доходы субъектов РФ, чтобы они были заинтересованы в борьбе с контрафактом. Он также поддержал предложение создать координирующий орган табачной отрасли.

Участники «круглого стола» обсудили текущее состояние рынка табачной продукции, правоприменительную практику и совершенствование законодательства в целях противодействия нелегальному обороту табачной продукции

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности», экспертного сообщества.

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