В Совете Федерации проходит 512-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит глава ФАС М. Шаскольский.

В ходе 512-го заседания Совета Федерации сенаторы рассмотрят ряд поправок в законодательство, предложенных Правительством РФ. Среди них – изменения в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2022 году.

Документ, учитывающий поправки, внесенные сенаторами, направлен на поддержку региональных и местных бюджетов, а также регулирует вопросы использования Правительством РФ средств Фонда национального благосостояния сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

Будет рассмотрен комплекс поправок в Налоговый кодекс РФ, уточнен порядок налогообложения резидентов особой экономической зоны в Калининградской области.

Планируется также рассмотреть изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Документ был внесен заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенаторами РФ Инной Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и Ириной Рукавишниковой. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

В ходе «правительственного часа» на заседании выступит руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он расскажет о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально значимых товарных рынков, и ответит на вопросы сенаторов.

В рамках Дня Российских железных дорог в верхней палате парламента планируется выступление генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозерова на тему: «О влиянии модернизации Восточного полигона на социально-экономическое развитие субъектов РФ и обеспечение экологической безопасности».

В ходе заседания сенаторы выступят по актуальным социально-экономическим и другим вопросам.

«Час субъекта Российской Федерации» будет посвящен вопросам социально-экономического развития Республики Ингушетия. Перед сенаторами выступят глава Республики Махмуд-Али Калиматов КалиматовМахмуд-Али МакшариповичГлава Республики Ингушетия и председатель Народного Собрания Ингушетии Магомет Тумгоев. ТумгоевМагомет УмаровичПредседатель Народного Собрания Республики Ингушетия Накануне в рамках проходящих 17–19 ноября в верхней палате парламента Дней Республики Ингушетия состоялись расширенные заседания комитетов СФ с участием представителей органов государственной власти региона.

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