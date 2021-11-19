В Минспорте России обсудили реализацию комплекса ГТО в регионах страны

Source: Russia Ministry of Sport

18 ноября в Минспорте России заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл заседание Координационной комиссии по вопросам реализации комплекса ГТО.

Текущий статус реализации комплекса ГТО в стране по итогам III квартала этого года в условиях сохраняющихся частичных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, озвучил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – Федеральный оператор комплекса ГТО Максим Денисов.

«По итогам III квартала 2021 года 521 877 россиян прошли регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. Почти половина от числа зарегистрированных приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в центрах тестирования. Успешно выполнили нормативы на знаки отличия 115 389 человек, что вдвое больше показателей аналогичного периода 2020 года. Всего же за семь лет внедрения и реализации комплекса ГТО общими усилиями удалось вовлечь свыше 16 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше», – отметил Максим Денисов.

В рамках действующего механизма наблюдения за эффективностью работы субъектов Российской Федерации по внедрению и реализации комплекса ГТО (Рейтинг ГТО) члены комиссии рассмотрели актуальные показатели.

Лидером Рейтинга ГТО по-прежнему остаётся Белгородская область. На втором месте – Воронежская область (входит в тройку лидеров всё время), на третью строку поднялась Костромская область.

При этом в ряде регионов страны динамики улучшения показателей не наблюдается: Республика Калмыкия, Тульская область и Республика Северная Осетия – Алания больше года размещаются на последних трёх строчках Рейтинга и требуют более детального рассмотрения подходов к работе в ходе последующих заседаний Комиссии.

Регионы, показавшие наихудшую динамику показателей за III квартал 2021 года, были приглашены на заседание для обсуждения существенного снижения показателей (на 23-27 пунктов) по отношению к результатам II квартала.

О реализации комплекса ГТО в своих регионах и причинах снижения результативности доложили руководители органов власти в сфере физической культуры и спорта Брянской области, Республики Саха (Якутия) и Приморского края.

Члены Комиссии рекомендовали руководителям тщательно проанализировать ситуацию, выявить причины ослабления качества работы и устранить их, чтобы в следующем квартале показать более результативную работу.

«Предлагаю коллегам в рамках наших заседаний ввести в практику заслушивание докладов региональных министров о ходе реализации комплекса ГТО на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Тема важная и на нашем особом контроле», – заявил Одес Байсултанов.

Наилучшую динамику по отношению ко II кварталу 2021 года показали Республика Татарстан (+25 позиций), Кировская область (+19 позиций) и Чеченская Республика (+18 позиций).

В ходе Координационной комиссии состоялось согласование кандидатов в лицензиаты в рамках реализации маркетинговой программы комплекса ГТО. Члены комиссии одобрили включение в число лицензиатов комплекса ГТО Челябинской художественной фабрики «Брегет», компании «АЭРОДИНАМИКА» и «FOREMAN». Кроме того, продлены действующие лицензионные контракты с пятью компаниями, которые зарекомендовали себя как надёжные партнёры.

В рамках заседания также обсудили проведение Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО», который состоится с 8 по 12 декабря 2021 года в Белгороде. Соревнования пройдут на базе многофункционального комплекса «Белгород Арена». Ожидается, что на мероприятие приедут более 40 команд от субъектов Российской Федерации, прошедших отборочный этап. В общей сложности, включая индивидуальных участников, в Фестивале примут участие более 350 любителей физической культуры и спорта.

Координационная комиссия по реализации комплекса ГТО создана Минспортом России в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и иных организаций по вопросам введения в действие (2014-2017 годы) и реализации (с 2018 года) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Пресс-служба Минспорта России

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