Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в режиме видеомоста.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали.

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Мероприятие прошло в режиме видеомоста Москва — Северобайкальск. В нем участвовали первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области главы комитетов верхней палаты, сенаторы РФ, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров, сотрудники компании «РЖД».

РЖД сегодня – это современная, высокотехнологичная компания, соответствующая самым передовым требованиям

Открытие нового перегона на участке Байкало-Амурской магистрали – важное событие для российских регионов, отметила Валентина Матвиенко. «РЖД сегодня – это современная, высокотехнологичная компания, соответствующая самым передовым требованиям. В этом большая заслуга руководства холдинга и каждого из сотен тысяч сотрудников РЖД», — сказала спикер СФ.

«На территории России РЖД реализует очень много крупных проектов. Но, пожалуй, самый масштабный и стратегически важный – модернизация восточного полигона. Запуск этого участка существенно повысит пропускную возможность одной из главных железных дорог России, создаст новые условия для ускоренного развития экономики, социальной сферы Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она поздравила с завершением работ всех, кто принимал участие в строительстве перегона: инженеров, проектировщиков, рабочих-железнодорожников, всех тех, кто вложил свой труд, справился с поставленной задачей и реализовал этот очень крупный проект.

«Во все времена развитие железных дорог было крайне важным для нашей страны. Это кровеносная система экономики, соединяющая пространство большой страны. Каждый новый километр железных дорог способствует улучшению качества жизни людей — это наша главная цель», — сказала Председатель СФ.

Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в церемонии открытия второго пути на участке Тыя – Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали

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Олег Белозеров отметил, что одна из важнейших задач – развитие восточных регионов. «Новый участок создаст возможности не только для Востока, но и для страны в целом», — сказал глава РЖД.

«Российские железные дороги постоянно развиваются, мы стараемся меняться максимально быстро», — подчеркнул Олег Белозеров. По его словам, для этого очень важна «обратная связь» от сенаторов как представителей регионов. «Практика презентации в верхней палате парламента результатов работы и новых проектов РЖД не реже одного раза в год будет продолжена».

Председатель СФ и глава РЖД осмотрели выставку Компании РЖД, развернутую в верхней палате в рамках проходящего в Совете Федерации Дня российских железных дорог.

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