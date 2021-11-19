В. Матвиенко и М.-А. Калиматов обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ и руководители региона осмотрели выставку, которая знакомит с достижениями и перспективами развития Республики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с главой Республики Ингушетия Магомедом-Али Калиматовым. КалиматовМахмуд-Али МакшариповичГлава Республики Ингушетия

В ходе беседы стороны обсудили перспективы социально-экономического развития региона.

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Валентина Матвиенко отметила эффективность проведения Дней субъекта в Совете Федерации. По ее словам, важно рассказать об успехах региона, поделиться существующими проблемами. «Это полезно как для Республики, так и для сенаторов, для их законотворческой работы. По итогам мы готовим Постановление палаты, которое согласуем с Правительством РФ».

Глава СФ приветствовала тот факт, что руководство Ингушетии тесно взаимодействует с федеральными органами власти. «Надо создать условия для раскрытия потенциала Республики, сделать все для повышения качества жизни людей. Мы со своей стороны окажем всяческую поддержку», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Магомед-Али Калиматов проинформировал о социально-экономической ситуации в регионе и поблагодарил Совет Федерации за возможность представить Ингушетию на федеральной площадке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Народного Собрания Республики Ингушетия Магомет Тумгоев ТумгоевМагомет УмаровичПредседатель Народного Собрания Республики Ингушетия и глава Правительства региона Владимир Сластенин осмотрели экспозицию, которая знакомит с достижениями и перспективами развития Республики в различных сферах: экономика, промышленность, агропромышленный комплекс, здравоохранение, культура, туризм, спорт.

Выставка продемонстрировала ключевые тенденции развития экономики региона, в том числе инвестиционный потенциал, меры поддержки предпринимательства.

В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона

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В рамках Дней Республики в Совете Федерации состоялись выставки картин художников Ингушетии, национального костюма современных дизайнеров региона. Также была открыта выставка фотографий Евгения Шивцова о Республике Ингушетия «Звездная дорога гор».

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