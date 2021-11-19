Встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Шавкат Миромонович!

Прежде всего хочу Вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с Вами уже много раз говорили при первых Ваших шагах в качестве Президента, что работа предстоит Вам большая и очень сложная.

Ш.Мирзиёев: Тяжёлая.

В.Путин: Тяжёлая, да, но у Вас всё получается. Уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете, и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что Вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди Вам доверяют. Я искренне Вас с этим поздравляю и хочу Вам пожелать успехов в следующем периоде Вашего президентства.

Уверен, что и наше сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать повышению роста возможностей Узбекистана, благосостоянию граждан страны.

Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник – мы так именно и относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое – и исторически, и сегодня.

На сегодняшний день 18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растёт: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15 процентов. Это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем, и взаимодействуем успешно.

Хороший объём капиталовложений со стороны России – свыше 10 миллиардов долларов. Есть интересные проекты, и текущая работа – и в региональном формате, и в общегосударственном – идёт по всем направлениям. Это касается и экономики, и гуманитарных связей, и транспортной инфраструктуры.

Здесь у нас очень большое поле для совместной работы и, безусловно, нам есть о чём поговорить.

Очень рад Вас видеть. Мы действительно давно не виделись.

Добро пожаловать.

Продолжение следует.

MIL OSI