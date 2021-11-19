А. Кондратенко: Профильный Комитет СФ проводит постоянную работу, направленную на обеспечение условий развития отечественных селекции и семеноводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание секции «Селекция и семеноводство» Экспертного совета при профильном Комитете СФ.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края провел заседание секции «Селекция и семеноводство» Экспертного совета при Комитете СФ.

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции

Алексей Кондратенко отметил, что Комитет СФ проводит постоянную работу, направленную на обеспечение условий развития отечественных селекции и семеноводства. При этом одной из основных задач является совершенствование отраслевого законодательства.

Участники заседания рассмотрели поступившие в Комитет предложения Картофельного союза к проекту федерального закона «О семеноводстве», а также другие предложения членов секции.

«Правительством Российской Федерации новая редакция Федерального закона «О семеноводстве» внесена в Государственную Думу в феврале текущего года и 13 апреля 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Его концепцию наш Комитет единогласно поддержал, также сенаторами были подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки к законопроекту в установленные сроки в мае текущего года. Однако в настоящее время дата рассмотрения документа во втором чтении не определена Вместе с тем, после внесения Правительством РФ в нижнюю палату поправок к законопроекту запланирована подготовка его текста ко второму чтению и рассмотрение в декабре 2021 года», — рассказал Алексей Кондратенко.

С докладом выступил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Состоялось содержательное обсуждение с участием представителей экспертного сообщества.

По итогам заседания на рассмотрение Комитета будут представлены наиболее актуальные и значимые предложения к законопроекту, реализация которых обеспечит необходимые условия для ускоренного развития отечественного семеноводства и селекции, повышения их конкурентоспособности, сказал Алексей Кондратенко.

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